ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI MI? Kış lastiği kullanımı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Hangi araçların kış lastiği takması zorunlu?
Kasım ayının ortasına gelinmesiyle birlikte kış lastiği uygulamasına yönelik araştırmalar hız kazandı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve bazı bölgelerde kış koşullarının etkisini göstermeye başlaması, araç sahiplerini mevsimlik lastik değişimi konusunda harekete geçirdi. Şehirler arası yolculuk yapan sürücüler, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlangıç tarihini ve kapsamını öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Güvenli ulaşım açısından büyük önem taşıyan uygulamanın hangi araçlar için zorunlu olduğu ve kurallara uymayan sürücülere uygulanacak cezalar da merak konusu oldu. Peki, 2026 yılında kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Hangi araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor? Kış lastiği takmama cezası kaç TL? İşte 2026-2027 kış dönemi öncesinde sürücülerin bilmesi gereken ayrıntılar...
Kasım ayının ikinci yarısına girilirken kış lastiği uygulaması yeniden sürücülerin gündemine taşındı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle araçlarını kış koşullarına hazırlamak isteyen vatandaşlar, zorunlu lastik değişimine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Özellikle ticari araç sahipleri için önem taşıyan düzenlemenin başlangıç tarihi, kapsamı ve cezai yaptırımları merak ediliyor. Peki, 2026 kış lastiği uygulaması hangi tarihte başlayacak? Kış lastiği kimlere zorunlu, taktırmayanlara ne kadar ceza kesilecek? İşte sürücülerin bilmesi gerekenler...
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği takvime göre, 2026-2027 kış dönemine yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 Pazar günü yürürlüğe girecek.
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTİYOR?
2026-2027 kış sezonunda uygulanacak zorunlu kış lastiği dönemi, 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesi kapsamında 15 Kasım 2026'da başlayacak uygulama, toplam 5 ay boyunca geçerli olacak.
Bu süre içinde ticari amaçla yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçların kış lastiği kullanması zorunlu olacak.
KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?
Yapılan düzenlemeye göre, kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi. Şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar bu zorunluluğun kapsamına doğrudan giriyor. Özel otomobillerde ise yasal bir zorunluluk olmasa da, güvenli sürüş sağlamak için kış lastiği kullanımı öneriliyor.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NEDİR?
Kış lastiği kuralına uymayan sürücülere 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.
LASTİK DEĞİŞİM ÜCRETLERİ NE KADAR?
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte lastikçilerde hareketlilik artarken sürücüler de değişim ücretlerini araştırmaya başladı. Lastik sökme ve takma işlemlerinde fiyatlar, jant ölçüsüne göre değişiyor. Buna göre 13, 14 ve 15 inç jantlı araçlarda 1500 TL, 16 ve 17 inçlerde 1750 TL, 18 inçlerde 2000 TL, 19 inçlerde 2250 TL, 20 inçlerde 2500 TL ve 21 inçlerde 3000 TL ücret alınıyor. Kullanılmayan lastiklerin muhafaza edildiği lastik oteli hizmetinin bedeli ise dört lastiğin değişim ücretiyle aynı seviyede tutuluyor.