Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor 2026: Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, hangi araçları kapsayacak?

HUSUSİ OTOMOBİLLERDE KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Hususi otomobiller için Türkiye genelinde şehirler arası yollarda geçerli olan ticari araç zorunluluğu bulunmuyor. Ancak bu durum özel araç sahiplerinin kış lastiği kullanmasına gerek olmadığı anlamına gelmiyor.

Valilikler, kendi il sınırları içerisinde hava ve iklim şartlarını dikkate alarak kış lastiği uygulamasını genişletebiliyor. Ayrıca belirlenen uygulama dönemini birer ay öncesine veya sonrasına uzatabiliyor. Bu nedenle hususi araç sahiplerinin yaşadıkları ilin valilik duyurularını takip etmesi gerekiyor.