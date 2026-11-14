Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor 2026: Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, hangi araçları kapsayacak?
Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda kış lastiği kullanma zorunluluğu kasım ayında yürürlüğe girecek. Geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeyle uygulamanın başlangıç ve bitiş tarihleri değiştirilerek zorunlu dönem beş aya çıkarılmıştı. Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar, belirlenen tarihler arasında kış lastiği kullanmak zorunda olacak. Peki, 2026 kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, hangi araçlar kış lastiği takmak zorunda? İşte zorunlu kış lastiği uygulamasının başlangıç tarihi, kapsamı...
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sürücüler araçlarını kış şartlarına hazırlamak için harekete geçti. Özellikle ticari araç sahipleri, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarihi yakından takip ediyor. Valilikler bölgesel hava şartlarına göre uygulama süresini genişletebiliyor. Peki, Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, hangi araçları kapsayacak? İşte 2026-2027 kış lastiği dönemine ilişkin merak edilenler...
ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 dönemi zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 Pazar günü başlayacak. Uygulama, 15 Nisan 2027 Perşembe gününe kadar devam edecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle daha önce 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında uygulanan zorunlu dönem, 15 Kasım-15 Nisan olarak değiştirilmişti. Böylece kış lastiği zorunluluğunun süresi dört aydan beş aya çıkarılmış oldu.
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?
Zorunlu kış lastiği uygulaması, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari araçları kapsıyor.
Düzenleme kapsamında kış lastiği kullanması gereken araçlar şöyle:
- Kamyonlar
- Çekiciler
- Tankerler
- Otobüsler
- Minibüsler
- Kamyonetler
- Yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari araçlar
Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekiyor. Kamyonet, minibüs ve otomobillerde ise tüm lastiklerin kış lastiği olması şartı aranıyor.
HUSUSİ OTOMOBİLLERDE KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?
Hususi otomobiller için Türkiye genelinde şehirler arası yollarda geçerli olan ticari araç zorunluluğu bulunmuyor. Ancak bu durum özel araç sahiplerinin kış lastiği kullanmasına gerek olmadığı anlamına gelmiyor.
Valilikler, kendi il sınırları içerisinde hava ve iklim şartlarını dikkate alarak kış lastiği uygulamasını genişletebiliyor. Ayrıca belirlenen uygulama dönemini birer ay öncesine veya sonrasına uzatabiliyor. Bu nedenle hususi araç sahiplerinin yaşadıkları ilin valilik duyurularını takip etmesi gerekiyor.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR 2026?
Zorunlu kış lastiği uygulamasına uymayan araçların işletenlerine 2026 yılı için 6 bin TL idari para cezası uygulanacağı bildiriliyor.
Denetimler, yetkili ekipler tarafından gerçekleştirilecek. Kurallara uygun olmayan araçlar hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılabilecek.