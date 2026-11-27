Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 27 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu ve altınları kazanan isim açıklandı mı?
Kanal d ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Haftanın beş günü ekrana gelen programda gelinler yarışıyor kaynanalar puanları belirliyor. Kayınvalidelerin verdiği puanların açıklanmasıyla birlikte hem 10 altın bileziğin sahibi hem de yarışmaya veda edecek isimler ortaya çıkıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 27 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu ve altınları kazanan isim açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde elenen ve birinci olan isim belli oluyor. Sevgi, Tuğba, Yeşim ve Ceren, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayarak rakiplerinden öne çıkmaya çalışıyor. En lezzetli yemeği yapan büyük ödülün sahibi oluyor. En son Gelinim Mutfakta’da çeyrek altını kazanan gelin Sevgi oldu. Peki, 27 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı? İşte detaylar
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Puan durumu açıklandıktan sonra elenen ve birinci olan isim duyurulacak.
GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gelinim Mutfakta'da bugün finale bir gün kala birinci ve çeyrek altını kazanan gelin Sevgi oldu.
SEVGİ- 17 PUAN
CEREN- 11 PUAN
TUĞBA- 15 PUAN
YEŞİM- 12 PUAN