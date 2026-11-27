Gelinim Mutfakta haftanın finalinde elenen ve birinci olan isim belli oluyor. Sevgi, Tuğba, Yeşim ve Ceren, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayarak rakiplerinden öne çıkmaya çalışıyor. En lezzetli yemeği yapan büyük ödülün sahibi oluyor. En son Gelinim Mutfakta’da çeyrek altını kazanan gelin Sevgi oldu. Peki, 27 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı? İşte detaylar

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Puan durumu açıklandıktan sonra elenen ve birinci olan isim duyurulacak.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün finale bir gün kala birinci ve çeyrek altını kazanan gelin Sevgi oldu.

SEVGİ- 17 PUAN

CEREN- 11 PUAN

TUĞBA- 15 PUAN

YEŞİM- 12 PUAN