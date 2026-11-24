Hikmet Çetin hayatını kaybetti! Eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü?
Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden, eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin hayatını kaybetti. Hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajları gelmeye başladı. Türk siyasetinde uzun yıllar görev yapmış siyasetçi, ekonomist ve diplomat Hikmet Çetin hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki Hikmet Çetin kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü?
Eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin hayatını kaybetmesi son dakika haberleri arasında yer aldı. Siyasal pek çok alanda görev alan Çetin Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Çetin'in vefat haberi siyaset dünyasında üzüntüyle karşılandı. Peki Hikmet Çetin kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü?
HİKMET ÇETİN HAYATINI KAYBETTİ
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkanlarından ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, 89 yaşında yaşamını yitirdi.
Türk siyasetinin deneyimli isimlerinden ve CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin hayatını kaybetti. 89 yaşındaki Çetin'in vefat haberi siyaset dünyasında üzüntüyle karşılandı. Ölümünün kesin nedeni henüz resmî olarak açıklanmış değil.
HİKMET ÇETİN KİMDİR?
1937 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğan Hikmet Çetin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Devlet Planlama Teşkilatı'nda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra siyasete atılan Çetin; Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı görevlerini üstlendi. Çetin, 18 Şubat 1995 ile 9 Eylül 1995 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak görev yapmıştı.