Pazar ve marketten mandalina alırken rengine aldanmayın! Tatlı ve sulu olanı bu detay ele veriyor

Parlak turuncu rengine aldanıp poşete doldurulan mandalinalar, eve gelindiğinde bazen yüz buruşturan bir ekşilikle ya da kuru dilimlerle hayal kırıklığı yaratabiliyor. Ziraat mühendisleri ve tarım uzmanlarının paylaştığı seçim kriterlerine göre, narenciyelerde şeker oranını ve su miktarını anlamak için meyvenin sadece rengine değil ağırlığına, kabuk gözeneklerine ve sap çukuruna bakmak gerekiyor.

AVUCUNUZA ALDIĞINIZDA AĞIR BASIYORSA SULU VE TATLI ÇIKIYOR

İyi bir mandalinayı ayırt etmenin ilk ve en güvenilir kuralı ağırlık kontrolünden geçiyor. Tezgahtan aynı boyutta iki mandalina alıp avucunuzda tarttığınızda daha ağır gelen meyve, içerdiği yüksek su ve şeker oranını doğrudan ele veriyor.

Boyutuna göre hafif kalan ve elinizde boşluk hissi uyandıran mandalinalar ise genellikle iç suyunu kaybetmiş, lifli ve tatsız çıkıyor. ABD Tarım Bakanlığı (USDA) ve narenciye üretici birliklerinin kalite rehberlerinde de boyutuna kıyasla ağır basan meyvelerin her zaman daha olgun ve aromatik olduğu vurgulanıyor.

KABUĞU İNCE VE PÜRÜZSÜZ OLANLAR DAHA ŞEKERLİ

Mandalinanın dış yüzeyi, içindeki dilimlerin lezzeti hakkında net ipuçları taşıyor. Kalın, kaba ve iri gözenekli kabuğa sahip mandalinalar çoğunlukla ekşi veya kuru çıkarken; ince, pürüzsüz ve hafif parlak kabuklu olanlar çok daha tatlı bir aromaya sahip oluyor.

Meyveyi parmaklarınızla hafifçe yokladığınızda kabuk ile iç kısım arasında aşırı bir boşluk olmaması gerekiyor. Ancak taş gibi sert mandalinalar henüz tam olgunlaşmadığı için ekşi kalırken, kabuğu hafif esnek olanlar tam yeme kıvamına ulaştığını gösteriyor.

PARLAK TURUNCU RENK HER ZAMAN TATLI ANLAMINA GELMİYOR

Alışveriş sırasında en sık düşülen yanılgıların başında, hafif yeşil kalan mandalinaları "ham ve ekşi" sanmak geliyor. Özellikle Ekim ve Kasım aylarında tezgaha inen erkenci Satsuma cinsi mandalinalar, iç kısımları tamamen tatlansa bile gece-gündüz sıcaklık farkı yeterince düşmediği için dış kabuğunda yeşil tonlar barındırabiliyor.

Buna karşılık bazı mandalinalar tam olgunlaşmadan hasat edilip sarartma işleminden geçirildiği için dışı canlı turuncu görünse de içi ekşi kalabiliyor. Bu nedenle rengi tek başına ölçü almak yerine, meyvenin alt ve üst kısmının hafif basık (yassı) formda olmasına bakmak tatlı meyveyi bulmayı kolaylaştırıyor. Tam yuvarlak veya sivri yapılı mandalinalarda asit oranı daha yüksek olabiliyor.

SAP KISMINDAKİ KOKU VE ÇUKURLUK TAZELİĞİ ELE VERİYOR

Mandalinanın dalından yeni koparıldığını ve aromasını koruduğunu anlamanın en pratik yolu sap noktasını koklamak. Sap çukurundan taze ve belirgin bir narenciye kokusu geliyorsa meyve hem taze hem de şeker dengesini tamamlamış oluyor. Hiç koku vermeyen meyveler ise genellikle uzun süre soğuk hava deposunda beklemiş çıkıyor.

Ayrıca meyvenin sapla birleştiği üst noktada hafif bir çöküklük bulunması ve buradaki küçük halkamsı yapının belirgin olması, mandalinanın dalında güneşi yeterince alarak tatlandığına işaret ediyor.