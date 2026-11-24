Yemek hazırlarken ihtiyaçtan fazla rendelenen peynirler genellikle buzdolabında bekletiliyor. Ancak kısa sürede tüketilmeyen peynirlerde kuruma, küflenme ve lezzet kaybı meydana gelebiliyor. Gıda saklama uzmanlarının önerdiği yöntem ise hem mutfakta zaman kazandırıyor hem de gıda israfının önüne geçmeye yardımcı oluyor. Üstelik bu yöntem, kaşar peyniri gibi günlük hayatta sık tüketilen peynir çeşitlerinde de uygulanabiliyor. İşte rendelenmiş peynirleri uzun süre saklamanın püf noktaları.

DÖRT AYA KADAR SAKLANABİLİYOR

İngiliz Diyetisyenler Birliğine (BDA) göre rendelenmiş peynirler derin dondurucuda dört aya kadar saklanabiliyor. Üstelik sıcak yemeklerde kullanılacak peynirlerin önceden çözdürülmesi de gerekmiyor.

HER PEYNİR DONDURUCUYA UYGUN DEĞİL

Nebraska Üniversitesinin 2026 yılında güncellenen gıda saklama rehberine göre sert ve yarı sert peynirler dondurulmaya daha uygun. Kaşar, parmesan ve mozzarella gibi peynirler bu yöntemle saklanabilirken krem peynir ve bazı yumuşak peynirler çözüldüklerinde kıvamlarını kaybedebiliyor.

KÜÇÜK PORSİYONLARA AYIRIN

Rendelenmiş peynirleri tek bir büyük poşete doldurmak yerine bir öğünde kullanılabilecek miktarlara ayırmak daha pratik olabiliyor. Böylece her yemek için yalnızca ihtiyaç duyulan miktar dondurucudan çıkarılabiliyor.

HAVA ALMASINI ÖNLEYİN

Peynirleri saklamak için ağzı sıkıca kapanan dondurucu poşetleri veya hava geçirmeyen saklama kapları tercih edilmeli. Peynirin soğuk havayla doğrudan temas etmesini önlemek, kuruma ve kalite kaybını azaltmaya yardımcı oluyor.

DONDURUCUNUN SICAKLIĞINA DİKKAT EDİN

İngiltere Gıda Standartları Ajansı, gıdaların uzun süre saklanabilmesi için derin dondurucu sıcaklığının eksi 18 derece civarında tutulmasını öneriyor.

PEYNİRİN DOKUSU DEĞİŞEBİLİYOR

Kaliforniya Üniversitesinin 12 Mayıs 2026 tarihinde yayımladığı bilgilere göre peynirler dondurulduktan sonra lezzetlerini büyük ölçüde koruyabiliyor. Ancak çözüldüklerinde daha kırılgan ve ufalanan bir yapıya sahip olabiliyorlar.

ÇÖZDÜRMEDEN YEMEKLERE EKLEYEBİLİRSİNİZ

Rendelenmiş peynirlerin en büyük avantajlarından biri, uygun sıcak yemeklerde doğrudan kullanılabilmesi. Dondurucudan çıkarılan peynirler makarna, pizza, börek ve fırın yemeklerine eklenebiliyor.

ODA SICAKLIĞINDA BEKLETMEYİN

Peyniri çözdürerek kullanmak isteyenlerin bu işlemi oda sıcaklığında değil, buzdolabında gerçekleştirmesi öneriliyor. Çözülen peynirlerin ise mümkün olduğunca kısa sürede tüketilmesi gerekiyor.

POŞETLERİN ÜZERİNE TARİH YAZIN

Dondurucuya kaldırılan peynirlerin üzerine saklama tarihini yazmak, ne kadar süredir beklediklerini takip etmeyi kolaylaştırıyor. Daha önce dondurulan peynirlerin öncelikli olarak tüketilmesi de israfı azaltıyor.

KÜFLENEN PEYNİRLERİ DONDURMAYIN

Dondurma işlemi bozulmaya başlayan gıdaları yeniden tüketilebilir hale getirmiyor. Bu nedenle peynirlerin henüz tazeyken dondurulması, küflenmiş rendelenmiş peynirlerin ise tüketilmemesi gerekiyor.

HEM ZAMANDAN HEM BÜTÇEDEN TASARRUF

Peynirleri önceden rendeleyerek dondurmak, yemek hazırlama süresini kısaltırken kullanılmayan peynirlerin çöpe gitmesini de önleyebiliyor. Özellikle sık sık tost, makarna ve börek hazırlayanlar için bu yöntem mutfakta önemli bir kolaylık sağlıyor.