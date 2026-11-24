Sabah kahvaltısından akşam çayına kadar gün içerisinde defalarca kullanılan elektrikli su ısıtıcıları, mutfakta hayatı kolaylaştıran cihazların başında geliyor. Ancak her kullanımda hazneyi tamamen doldurmak, ihtiyaç duyulandan daha fazla suyun ısıtılmasına ve gereksiz enerji harcanmasına yol açıyor. Günlük hayatta önemsiz gibi görünen bu alışkanlığı değiştirmek, uzun vadede ev ekonomisine katkı sağlayabiliyor. İşte su ısıtıcısı kullanırken enerji tasarrufu sağlamanın yolları.

HER DÖRT KİŞİDEN ÜÇÜ FAZLA SU KAYNATIYOR

İngiltere merkezli Energy Saving Trust'ın aktardığı 2021 tarihli araştırmaya göre her dört kişiden yaklaşık üçü, zaman zaman ihtiyacından daha fazla su kaynatıyor. Bu alışkanlık, mutfakta gereksiz elektrik tüketimine neden oluyor.

SU MİKTARI ARTTIKÇA TÜKETİM DE ARTIYOR

Elektrikli su ısıtıcıları, içerisindeki suyu belirli bir sıcaklığa ulaştırmak için enerji harcıyor. Haznedeki su miktarı arttıkça kaynama süresi uzuyor ve aynı cihazın tükettiği elektrik miktarı da artıyor.

YILLIK ELEKTRİK FATURASINI ETKİLİYOR

Energy Saving Trust'ın 20 Kasım 2026 tarihli rehberine göre yalnızca ihtiyaç duyulan miktarda su kaynatmak, Büyük Britanya'da yılda 10 sterlin, Kuzey İrlanda'da ise 13 sterlin tasarruf sağlayabiliyor. Tasarruf miktarı, ülkelerdeki elektrik tarifelerine ve kullanım sıklığına göre değişiyor.

BİR FİNCAN İÇİN TÜM HAZNEYİ DOLDURMAYIN

Tek kişilik çay veya kahve hazırlarken su ısıtıcısının tamamını doldurmak yerine kullanılacak miktarın önceden belirlenmesi öneriliyor. Bunun için suyu fincanla ölçerek hazneye aktarmak pratik bir çözüm olabiliyor.

İKİ KATINDAN FAZLA ENERJİ HARCAYABİLİYOR

İngiliz tüketici araştırmaları kuruluşu Which?'in cihaz testlerine göre bir litre suyu kaynatmak, yarım litre suyu kaynatmaya kıyasla çoğu zaman iki katından fazla enerji tüketimine neden olabiliyor.

MİNİMUM SU SEVİYESİNE DİKKAT EDİN

Enerji tasarrufu yapmak isterken su ısıtıcısının üzerinde bulunan minimum su seviyesi çizgisinin altına inilmemesi gerekiyor. Yeni bir cihaz satın alırken düşük minimum su kapasitesine sahip modelleri tercih etmek, özellikle tek yaşayanlar için avantaj sağlayabiliyor.

KİREÇ BİRİKİMİNİ İHMAL ETMEYİN

Su ısıtıcısının içerisinde zamanla oluşan kireç tabakası, aynı miktardaki suyun kaynatılması için daha fazla enerji harcanmasına neden olabiliyor. Cihazın üretici talimatlarına uygun şekilde düzenli olarak temizlenmesi öneriliyor.

AYNI SUYU DEFALARCA ISITMAYIN

Kullanılmayan suyu haznede bırakarak gün içerisinde tekrar tekrar kaynatmak da gereksiz elektrik tüketimine yol açıyor. Her kullanımda ihtiyaç kadar su hazırlamak, bu israfın önüne geçmeye yardımcı oluyor.

YÜKSEK WATT HER ZAMAN FAZLA TÜKETİM DEMEK DEĞİL

Su ısıtıcısının yüksek güce sahip olması, mutlaka daha fazla elektrik harcadığı anlamına gelmiyor. Suyu daha kısa sürede kaynatan verimli cihazlar, uzun süre çalışan bazı düşük güçlü modellere kıyasla daha az enerji tüketebiliyor.

OTOMATİK KAPANMA SÜRESİ DE ÖNEMLİ

Which?'in 15 Mayıs 2026 tarihli değerlendirmesine göre bazı su ısıtıcıları, su kaynadıktan sonra 30 saniyeye kadar çalışmaya devam edebiliyor. Kaynama tamamlandığında hızla kapanan cihazlar, gereksiz enerji tüketimini azaltabiliyor.

KÜÇÜK ALIŞKANLIKLARLA TASARRUF MÜMKÜN

İhtiyaç kadar su kaynatmak, cihazın bakımını düzenli yapmak ve gereksiz yere yeniden çalıştırmamak için herhangi bir ek harcama gerekmiyor. Gün içerisinde sık tekrarlanan bu küçük alışkanlıkları değiştirmek, uzun vadede elektrik tüketiminin azalmasına katkı sağlayabiliyor.