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        Haberler Bilgi Zeka testi: 8'lerin arasındaki gizli 3'ü 10 saniyede bulabilir misiniz?

        Zeka testi: 8'lerin arasındaki gizli 3'ü 10 saniyede bulabilir misiniz?

        Sosyal medyada ilgi gören görsel dikkat testlerine bir yenisi daha ekleniyor. Birbirinin aynısı gibi görünen rakamların arasında yalnızca bir tanesi farklı. Peki, siz bu küçük ayrıntıyı 10 saniye içinde fark edebilecek misiniz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 10:25 Güncelleme:
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        8'lerin arasındaki gizli 3'ü bulabilir misin?

        Görsel bulmacalar, dikkatini ve gözlem becerisini sınamak isteyenlerin ilgisini çekiyor. İlk bakışta oldukça kolay görünen bu testlerde, birbirine benzeyen şekiller ve rakamlar arasında gizlenen küçük bir farklılığı bulmak gerekiyor. Bu kez karşınızda 8 rakamlarıyla dolu bir tablo var. Ancak rakamlardan biri diğerlerinden farklı. Kronometrenizi 10 saniyeye ayarlayın ve gözlerinize ne kadar güvendiğinizi test edin.

        10 SANİYEDE FARKLI RAKAMI BULABİLİR MİSİNİZ?

        Aşağıdaki tabloda çok sayıda 8 rakamı bulunuyor. Ancak aralarına gizlenmiş tek bir 3 var. Göreviniz, tabloyu dikkatlice inceleyerek farklı rakamın yerini 10 saniye içinde belirlemek. Hazırsanız süre başladı!

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        FARKLI RAKAMI BULMAK NEDEN ZOR OLABİLİYOR?

        Birbirine benzeyen rakamların aynı düzende tekrarlanması, gözlerin küçük farklılıkları ayırt etmesini zorlaştırabiliyor. Özellikle süre sınırlaması olduğunda, dikkatin tek bir noktada toplanması yerine bütün tabloya dağılması farklı rakamın gözden kaçmasına neden olabiliyor. Bu nedenle basit görünen bir bulmaca bile beklenenden daha fazla dikkat gerektirebiliyor.

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        GİZLENEN RAKAMIN YERİNİ BULABİLDİNİZ Mİ?

        Tabloda aradığınız 3 rakamı, yukarıdan 9. satırda ve soldan 7. sırada bulunuyor. İlk denemenizde fark edemediyseniz tabloyu soldan sağa doğru satır satır inceleyebilirsiniz. Böylece rakamlar arasındaki küçük farklılığı daha kolay görebilirsiniz. Bu tür eğlenceli bulmacalar, kısa süreli dikkat ve görsel tarama becerilerini denemek için kullanılabilir ancak tek başına bir zeka ölçümü değildir.

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