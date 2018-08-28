Whatsapp hesabınızı, telefonda olduğu gibi masaüstünde de kullanabilme özelliği whatsapp web uygulamasında mevcuttur. Bilgisayar üzerinden mesajlaşma, profil fotoğrafı ya da whatsapp durumu değişikliği yapılabilir. Ayrıca yine masaüstünden WhatsApp oturumundan çıkış yapabilirsiniz.WhatsApp Web'i kullanmak için kullandığınız tarayıcının (Chrome, Firefox, Opera veya Safari) en son sürümünü kullanmanız gerekmektedir. Peki whatsapp web nasıl kullanılır? Hangi bilgisayarlardan whatsapp hesabına giriş yapıldığını nereden görebiliriz?

WHATSAPP WEB NASIL KULLANILIR?

Whatsapp'ı bilgisayarda kullanmak için ilk adım telefon ile bilgisayarınızı eşleştirme işlemi. İşte adım adım web whatsapp kullanımı

- https://web.whatsapp.com/ adresine tıklayın

- İphone'da telefonunuzdan Whatsapp hesabınızı açın ve sırası ile ayarlar >whatsapp web/masaüstü seçeneğini seçin

- Android, Nokia S60 ve Windows Telefonda: Menu > WhatsApp Web'e gidin

- BlackBerry'de: Sohbetler > Menu > WhatsApp Web'e gidin.

- Bilgisayarınızda açılan QR kodunu telefonunuza okutun

AKTİF BİLGİSAYARLARI GÖRME

Akıllı telefonunuzun markası ne olursa olsun whatsapp hesabınıza giriş yapılmış bilgisayarları görebilirsiniz. Bilgisayarınız ile Whatsaap hesabınızı eşleştirdiğiniz ayarlar > whatsapp web/masaüstü sekmesini kullanarak, Whatsapp hesabınıza hangi bilgisayarlarda açık olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Eğer giriş yapılmışsa, aktif bir WhatsApp oturumundan çıkış yapabilirsiniz. Sayfada giriş yapılan bilgisayarların listesi ile en son ne zaman aktif olduklarını, şu anki çevrimiçi durumlarını görebilirsiniz. Yani hangi bilgisayardan Whatsapp hesabınıza saat kaçta bakıldığını görebilirsiniz. Yine aynı sayfanın altında "tüm hesaplardan çık" özelliğini göreceksiniz. Whatsapp hesabınıza giriş yapılan tüm bilgisayarlardan çıkış yapmak için bu sekmeyi kullanabilirsiniz.

WHATSAPP WEB'TEN ÇIKIŞ YAPMA İŞLEMİ

Whatsapp web'ten çıkış işlemini hem masa üstünden hem de telefonunuzdan yapabilirsiniz. Telefonunuzdan çıkış yapmak için ayarlar > whatsapp web/masaüstü seçeneklerine dokunun aktif bilgisayarların listesini göreceksiniz. Aktif bilgisayarın adına dokunarak yana kaydırın "çıkış" seçeneğini göreceksiniz. Masaüstünden çıkış yapmak için whatsapp hesabınızı açın ekranın sol üst köşesinde üst üste üç nokta işareti göreceksiniz, tıklayın. Açılan seçenekler arasında en altta "çıkış" seçeneğini bulabilirsiniz. Bilgisayarınız ile telefonunuz arasındaki bağlantıyı koparmak için tıklamanız yeterli olacaktır.

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