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Haberler Sağlık Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den XBB.1.5 varyantı açıklaması
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener: XBB.1.5 varyantına konsantre olmayı gerektirecek bir tablo yok

Omicron varyantının bir alt türü olan XBB.1.5 ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Alper Şener, "Artık bu varyant konusuna çok konsantre olmak akılcı mı? Bence çok akılcı değil, buna çok konsantre olmayı gerektirecek bir tablo da yok. Aşılanmış olan popülasyon, hastalığı geçirmiş olan grup belirli rakamın üstünde ise ortaya çıkan hangi varyant olursa olsun artık ölümcül seyretmediğini biliyoruz" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den XBB.1.5 varyantı açıklaması
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DHA

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Omicron varyantının bir alt türü olan XBB.1.5 varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Şener, Omicron varyantının alt gruplarının dünyayı zorladığını söyleyerek, yeni varyantın Amerika Birleşik Devletleri'nde etkisini artırdığını belirtti. Yeni varyantların salgının başından beri gündemde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şener, "Omicron son varyant gibi görünüyor ama alt grupları bizi ve dünyayı çok fazla zorlamaya başladı. Özellikle Çin'de ve ABD'de gündeme gelen Omicron varyantının alt grupları, XBB.1.5 diğer adıyla 'Kraken' varyantı üzerinde çok fazla sorular geliyor. Bu varyant işin doğasından kaynaklanarak ortaya çıkan bir tablo" ifadelerini kullandı.

"KAYNAĞINI ÇİN OLARAK GÖSTERMEK ÇOK DOĞRU DEĞİL"

Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerinde Çin ile ilgili önlemler alınmaya başladığını dile getiren Prof. Dr. Şener, "Hastalık Çin'den ortaya çıktığı için Çin'den de bu varyantın dünyanın diğer ülkelerine yayılacağına dair bir korku var. Aslında çok doğru değil. Çünkü ABD'deki çalışmalar Çin'de bu varyantın tanımı yapılmadan çok önceden beri de ABD'de olduğunu gösteriyor. Şu anda da yüzde 40'lara ulaştı ve baskın varyant haline gelmeye başladı. Avrupa Birliği'nin bazı ülkeleri Çin'den gelen hava yolu trafiğini engellemeye ya da oradan gelen hastaları tarama yapma zorunluluğuna yönelik önlemler almaya başladı. Şunun altını çizmek gerekir ki; aslında yaygın olarak hiçbir ülke varyant taraması yapmıyor. Aktüel olarak yapılmayan bu varyant taramaları nedeniyle de Çin'de yaygın taramalar sonucunda ortaya çıkan XBB.1.5 varyantının kaynağını Çin olarak göstermek çok doğru değil. Çin burada biraz günah keçisi gibi olmaya başladı" dedi.

"BELKİ DE BU VİRÜSLER DIŞARIDAN DEĞİL, ÜLKENİN HAVUZUNDAN ORTAYA ÇIKAN VARYANTLAR"

Türkiye dahil olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın varyant taramasının yapılmadığını söyleyen Prof. Dr. Şener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya Sağlık Örgütü bununla ilgili çok fazla uyarılarda da bulunmaya başladı. Dolayısıyla ülkede dolaşan her varyant dışarıdan geliyor algısı var. Şu anda İtalya, Çin'den gelen her uçağa tarama yapıyor. Hatta 2'te 1'inde neredeyse 'Covid-19 virüsü, varyant tespit ediyoruz' diyorlar. Ama İtalya'nın genelinde yaygın bir varyant taraması yapılmadığını bilim insanları olarak biliyoruz. Belki de bu virüsler dışarıdan değil ülkenin havuzundan ortaya çıkan varyantlar. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki rakamlar bunu gösteriyor. Çünkü varyant taramasını en yaygın yapan ülkelerin başında geliyor."

"ARTIK ÖLÜMCÜL SEYRETMEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Varyantlara konsantre olacak bir tablonun söz konusu olmadığını dile getiren Prof. Dr. Şener, "Artık bu varyant konusuna çok konsantre olmak akılcı mı? Bence çok akılcı değil, buna çok konsantre olmayı gerektirecek bir tablo da yok. O yüzden zaten ülkelerin ciddi bir kesimi stratejik olarak bu varyant taramasını yapmıyor. Artık aşılanmış olan popülasyon, hastalığı geçirmiş olan grup belirli rakamın üstünde ise ortaya çıkan hangi varyant olursa olsun artık ölümcül seyretmediğini biliyoruz. Burada aşılama yelpazesi çok önemli. 65 yaş üstü grubun her halükarda hatırlatma dozlarının eksik dozları tamamlamaları gerekiyor. Ve tabii ki sadece Covid-19 değil, influenza ve diğer solunum yoluyla bulaşan viral hastalıkların da baskın dolaştığını biliyoruz. Bu açıdan da maskenin öneminin altını çizmek gerekir" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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