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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Hasan Tezer, "Berber salonlarında muhabbet etmeyi çok severiz" diyerek, berberde muhabbetin uzatılmaması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Tezer, berberlere "Randevusuz çalışmayın, misafir kabul etmeyin, az personelle çalışın. Gazete, mecmua, yiyecek ikramı olmayacak. Hasta odasına giriyormuş gibi düşüneceğiz hem karşımızdakini korumak hem de kendimizi korumak için. Elimizi girişte berberin önceden hazırlamış olduğu dezenfektanla temizleyeceğiz ve berbere gireceğiz" diye konuştu.

"MASKEMİZİN, MESAFEMİZİN VE EL HİJYENİMİZİN ŞİDDETLE DEVAM ETMESİ GEREKİYOR"

Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında azalma olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tezer, kurallara uyulmadığı takdirde rakamların yükselebileceği uyarısında bulunarak şunları söyledi: "Hep bu olayın bittiği anlamına gelmediğini söylüyoruz. Bazen dalgalanmalar da gösterir, artabilir. Maskemizin, mesafemizin ve el hijyenimizin şiddetle devam etmesi gerekiyor."

Klimalarla ilgili de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Tezer, "Sizde mikroorganizma varsa yanınızda biri varsa klimaları çok açıp hava akımı oluşturduğunuzda bir risk oluşturabilir. Ancak arabalarda maskesiz oturulmuyor" dedi.

"YAZIN DA YÖNETİLMESİ GEREKEN BİR SÜREÇ"

Tedbir sürecinin 2021 yılında devam edebileceğini vurgulayan Tezer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sürecin hemen bitmeyeceği tüm dünyada biliniyor. Belki 2021'de de olacak. Bizim istediğimiz bu süreci rahatlatabilmek. Yazın da yönetilmesi gereken bir süreç. Onun için de gerekli bütün önlemler alınıyor."