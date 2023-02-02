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Bilim Kurulu Üyesi Şener açıkladı: Long Covid'in tedavisi yok

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son dönemde dünyada ve Türkiye’de tırmanışa geçen sendromik hastalık olan ‘Post Covid’ ya da ‘Long Covid’ için hali hazırda dünyanın bulduğu bir tedavi olmadığını belirtti. ‘Post Covid’ yada ‘Long Covid’in uzun süre insan vücudundan kalabilen sendromik bir hastalık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Alper Şener, “Hatırlama güçlükleri, hafıza güçlükleri, devam eden ve sürekli hale gelen hiç geçmeyen kronik öksürük, çabuk yorulma, kalple ilgili olan iltihaplar, kalple ilgili olarak ritim bozuklukları, kalple ilgili ortaya çıkan diğer tablolar onun beraberinde kas ve eklem ağrıları, uykusuzluklar gibi çok geniş bir sendromik tablo var” dedi

Bilim Kurulu Üyesi Şener açıkladı: Long Covid'in tedavisi yok
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İHA

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, dünyada ve Türkiye’de son dönemde Covid-19 sonrası Long Covid (Post Covid)'in görülmeye başladığını belirtti. Covid 19’un artık Türkiye için mevsimsel hale geldiğini, Long Covid’in tırmanışa geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Şener, insan vücudundan uzun süre kalabilen Long Covid’in kalıcı hasarlar bırakabilen sendromik bir hastalık olduğunu kaydetti ve şunları söyledi: "Bu sendromik hastalığa aslında ne yazık ki tedavi anlamında hali hazırda dünyanın bulduğu bir tedavi yok."

"COVID ARTIK MEVSİMSEL HALE GELDİ"

Prof. Dr. Şener, "Covid-19 enfeksiyonları artık Türkiye için mevsimsel hale geldi. Özellikle son zamanlarda dünya genelinde ve Türkiye’de daha çok Long Covid tırmanışa geçti. Biz bunlara Covid-19 sonrası enfeksiyon tabloları diyoruz. Bu tablolar açısından baktığımızda hatırlama güçlükleri, hafıza güçlükleri, devam eden ve sürekli hale gelen hiç geçmeyen kronik öksürük, çabuk yorulma, kalple ilgili olan iltihaplar, kalple ilgili olarak ritim bozuklukları, kalple ilgili ortaya çıkan diğer tablolar onun beraberinde kas ve eklem ağrıları, uykusuzluklar gibi çok geniş bir sendromik tablo var. Saç dökülmesi bile dahil edilebiliyor. Hormonal düzensizliklere bağlı kadınlarda ortaya çıkan adet düzensizlikleri de bunun içerisine dahil edilebiliyor. Dolayısıyla eğer Covid-19 enfeksiyonu sonrasında ortalama 3 aydan daha uzun süre devam eden PCR testi negatifleştikten sonra 3 aydan daha uzun süre devam eden baştan tırnağa kadar hatta saça kadar ulaşan başka sebeple açıklanamayan bir klinik tablonuz varsa mutlaka koronavirüs sonrası Long Covid tablosu açısından araştırmak lazım" dedi.

"TEDAVİSİ YOK"

Bunun için bazı kan testleri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şener, sözlerine şöyle devam etti: "Sitokin düzeyleri bakılabiliyor. Bu bizim için yönlendirici, bu sitokin değerlerinde belli değerlerde yükseklikler varsa Covid tablosu olarak adlandırıyoruz. Bu çünkü sendromik bir hastalık. Bu sendromik hastalığa aslında ne yazık ki tedavi anlamında hali hazırda dünyanın bulduğu bir tedavi yok. Denenen tedavi metotları var. Yada semptomatik tedavi diyoruz. Bunlardan bir tanesi, öksürükle, kalple ilgili olan tedavilerde onları yönlendirmeye çalışıyoruz hastalarımıza. Unutkanlık ve beraberinde algı problemleri varsa onlara yönelik nörologların yaptığı bazı yaklaşımlar var. Kas, eklem ağrılarına yönelikte daha çok nonsteroid antienflamatuvarları uygulamak gerekiyor. Bu semptomlardan herhangi birisi varsa ve Covid-19 enfeksiyonu sonrası 3 aydan daha uzun süre devam ediyorsa mutlaka bir hastanede bu konuyla deneyimli bir hekim tarafından takip edilmenizde fayda var."

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