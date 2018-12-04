Tansiyonunuz mu var? Şeker hastası mısınız? Kolesterol sorunu mu yaşıyorsunuz? Yoksa depresyonda mısınız? Tükettiğiniz gıdaların şifa bulmanıza yardımcı bilimsel etkileri olduğunu söyleyerek başlayıp bir de uyarıda bulunalım. Okuyacaklarınız her ne kadar kanıta dayalı tıp uygulamaları olup bilimsel araştırma sonuçlarını yansıtsa da, her tür bitkisel gıda takviyesi veya gıdaların istenmeyen etkiler doğurabileceğini unutmayın. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Okucu, “Bu tür gıda veya bitkisel besin destekleri, almakta olduğunuz ilaçlarla etkileşebilir, ilaçların etkisini artırabilir veya azaltabilir” diyor ve ekliyor; “Bu nedenle öncesinde doktorunuza danışmakta yarar var” Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberi...

AVOKADONUN KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜ ETKİSİ

Fazla kilosu olan veya obez kişilerde çok abartılı olmayan az yağlı diyetle beraber günde 1 avokado tüketilmesi kötü kolesterolü (LDL) düşürüyor. 2014 yılında Pensilvanya Üniversitesi’nde yapılan araştırma, Journal of the American Heart Association dergisinde yayınlandı. Doktorlar 21-70 yaş arası sağlıklı kişilere az yağlı diyetin yanı sıra günde 1 avokado verdiler ve 5 hafta takip ettiler. Sonuçta kötü kolesterolün ortalama 13.5 mg/dL azaldığı görüldü. Avokadonun faydalı etkileri bununla da kalmıyor. Tüketenlerde total kolesterol ve iyi kolesterol de olumlu etkileniyor. Avokadoyu bir miktar zeytinyağı ve nar ekşisi ekleyerek kendi başına veya salatalar, sebze yemekleri ya da sandviçlerinize ekleyerek de tüketebileceğiniz belirtiliyor.

ANTEP FISTIĞI CİNSEL GÜCÜ ARTIYOR MU?

Amerikan Journal of Lifestyle Medicine adlı tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya göre antepfıstığı kalp ve dolaşım sistemine iyi geliyor. 8 ayrı araştırmanın sonuçları derlendiğinde ortaya çok olumlu ve şaşırtıcı etkiler çıkmış. Birkaç hafta içinde kötü kolesterol (LDL) yüzde 20 azalırken, iyi kolesterol (HDL) rekor seviyede, yüzde 48 artmış! Ama daha ilginç bir faydası daha ortaya çıkmış. Sertleşme sorunu yaşayan erkekler antepfıstığı tüketmeye başladıklarında cinsel performansları da yüzde 51 artmış! Tavsiye edilen miktar 40-50 gram kadar. Buradan alacağınız fazla kaloriyi başka yerden kesmeniz öneriliyor.

NAR VE PORTAKAL SUYU KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Nar iyi bir antioksidan ve kan yağları üzerinde olumlu etkileri var. Kötü kolesterolü düşürüyor, damarlara iyi geliyor. Günde 250 cc tüketilmesi öneriliyor. Aynı şeyler portakal suyu için de geçerli. Yapılan bir araştırma günde 2 bardak portakal suyunun kötü kolesterolü yüzde 11 düşürdüğünü ve iyi kolesterolü yüzde 21 oranında yükselttiğini gösteriyor.

YOĞURT ŞEKER HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIYOR

Cambridge Üniversitesi’nde yapılan ve Diabetologia dergisinde yayınlanan araştırmada bildiğimiz yoğurtla ile ilgili çok iyi haberler var. Buna göre günde 2 bardak az yağlı yoğurt tüketimi şeker hastalığına yakalanma riskini yüzde 24 azaltıyor. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir başka araştırmada ise günde 30 gram yoğurdun şeker hastalığına yakalanma riskini yüzde 18 azalttığına dikkat çekiliyor.

TARÇIN ŞEKER SEVİYESİNİ OLUMLU ETKİLİYOR

2014 yılında yayınlanan ve 540 hasta içeren 10 büyük çalışmanın sonuçlarına göre toz tarçın, şeker seviyelerini ve kolesterolü olumlu etkiliyor. 1 – 4 ay süre ile düzenli günlük kullanım sonrası açlık şekeri ortalama 25 mg, kolesterol 15 mg ve trigliserit 30 mg düşüyor. Günlük önerilen toz tarçın dozu 1- 6 gram arasında değişiyor. Yarım çay kaşığı toz tarçının 1 gr olduğunu utmamak gerekiyor.

PANCAR SUYUNUN TANSİYON DÜŞÜRÜCÜ ETKİSİ

London School of Medicine’de yapılan araştırmada, pancar suyunun tansiyon üzerindeki olumlu etkileri ortaya çıktı. Günde 250 mililitre pancar suyu içen ve evre I yüksek tansiyonu olan kişilerde hem büyük hem de küçük tansiyonda düşmeler saptandı. Daha önemlisi bu etkinin zaman içinde ortadan kaybolmadığının görülmesiydi.

KAHVENİN KARACİĞERE FAYDALARI

Son yıllarda kahve hakkında bir çok olumlu araştırma sonucu ortaya çıktı. Kahve ilginç bir şekilde, belki de bazı karaciğer hastalıklarında bilinen tek faydalı gıda türü. Kahvenin karaciğerin koruması gibi davranması bu organı yağlanma, sertleşme ve siroza gitmekten bir nebze de olsa koruyor. Bu noktada kahve karaciğer yağlanmasının tek doğal ilacı olarak değerlendiriliyor. Bunun için ise ne tür olduğunun önemi olmadan günde 3-5 kahve içmek gerekiyor. Kafeinsiz olan da aynı faydayı yapıyor. Bir başka bilgi kahvenin tansiyon veya ritim bozukluğu yaptığı konusunun pek doğru olmadığı yönünde. Son iyi haber ise, FDA’nın kahvenin kanser ile ilişkisi olmadığını açıklaması.

SAFRAN DEPRESYONA İYİ GELİYOR

Safranla ilgili en iyi araştırmalar İran kaynaklı. Çünkü İran dünyanın en çok safran üreten ülkesi. Safran bir baharat ve gıda renklendiricisi olarak da kullanılıyor. Yatıştırıcı etkileri geçmişten beri bilinse de son yıllarda depresyon için kullanımı daha çok araştırılmaya başlandı. 3 farklı araştırma ve 2 adet büyük derleme sonuçlarına göre safran iyi bir antidepresan. Olumlu etkilerinin günümüzde çok kullanılan bazı depresyon ilaçlarına eşdeğer olduğu belirtiliyor. Önerilen doz günde 2 kez 15 mg safran içeren kapsül. Bunun özel hazırlanmış ilaç kapsülleri olduğunu hatırlatmakta yarar var. Aktardan alınıp bu miktarda tüketilmeli şeklinde anlaşılmamalı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ