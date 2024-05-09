2. ENFEKSİYONLARA YATKIN HALE GELMEK

Rutgers Robert Wood Johnson Tıp Fakültesi dermatoloji bölümünde yardımcı doçent olan Dr. Cindy Wassef’a göre ıslak saçla uyumak aynı zamanda kafa derisinde nemli ve sıcak bir ortamın oluşmasına da katkıda bulunabilir, bu da saçı bakteriyel ve maya enfeksiyonlarına yatkın hale getirebilir.