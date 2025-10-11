Habertürk
        Billie Eilish, Miami konserinde saldırıya uğradı

        Billie Eilish, Miami'deki konserinde bir hayranının ani saldırısına uğradı; yere düşen şarkıcıyı güvenlik hızlıca kurtardı, saldırgan ise konser alanından çıkarıldı

        Giriş: 11.10.2025 - 18:20 Güncelleme: 11.10.2025 - 18:20
        ABD'li pop yıldızı Billie Eilish, 'Hit Me Hard and Soft' turnesi kapsamında Miami'deki Kaseya Center sahnesinde perşembe gecesi yaşanan bir olayla gündeme geldi.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 23 yaşındaki Eilish'in 'Guess' şarkısını seslendirdikten sonra sahne önündeki hayranlarıyla el sıkıştığı sırada bir kişinin onu bariyere doğru şiddetle çektiği görüldü.

        Dengesini kaybeden şarkıcı yere düşerken, güvenlik görevlileri hızla müdahale ederek hem Eilish'i korudu hem de saldırganı konser alanından uzaklaştırdı. Görüntülerde saldırganın bariyerin arkasına itildiği de net şekilde yer aldı.

        Miami Polis Departmanı, saldırganın konser alanından çıkarıldığını, ancak herhangi bir suçlama yapılmadığını duyurdu.

        Konserin ilerleyen dakikalarında Eilish sahneye geri dönmedi ve ekibi olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Şarkıcının aynı mekanda hafta sonu iki konser daha gerçekleştirmesi planlanıyor.

        Fotoğraflar: X, Shutterstock

        #billie eilish
