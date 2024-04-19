BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman?
BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bireysel değerlendirme uygulamaları tarih araştırması yapılıyor. Takvime göre bireysel uygulamalar Mayıs ayında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığınca, 2023-2024 eğitim öğretim yılında özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı BİLSEM sınavlarına öğrenci yönlendirme süreci devam ediyor. Peki BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman, hangi tarihte?
BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirmeler tamamlandı. MEB tarafından 18 Nisan 2024 Perşembe günü saat 15.15'te erişime açıldı. Şimdi sıra bireysel değerlendirme uygulamalarında. Peki BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman?
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRMELERİ NE ZAMAN?
2024 BİLSEM takvimine göre bireysel değerlendirme randevuları 6-10 Mayıs tarihleri arasında oluşturulacak. Bireysel değerlendirme uygulamaları ise 26 Mayıs-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.
Bireysel değerlendirme süreci ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler açıklanacak. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.
BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI
BİLSEM sınav sonuçları 18 Nisan tarihinde açıklandı. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise yaz aylarında duyurulacak. Önümüzdeki günlerde ise bireysel değerlendirme randevuları oluşturulacak.
BİLSEM NEDİR?
BİLSEM ya da tam ismiyle Bilim ve Sanat Merkezleri, Türkiye'deki özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve yetenekleri doğrultusunda gelişebilmeleri amacıyla, okullarına ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlar olarak tanımlanıyor.