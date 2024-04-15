2024 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sınavları 10 Şubat – 14 Nisan arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler gözünü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Ön değerlendirme işleminin tamamlanmasının ardından belirlenen puanı geçen öğrenciler, yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. İşte 2024 BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
BİLSEM sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hatırlanacağı gibi ön değerlendirme uygulamaları 14 Nisan tarihi itibarıyla sona ermişti. Ön değerlendirme sürecinde bakanlık tarafından belirlenen puanı geçen öğrenciler, bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanmış olacak. Peki, "BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM ön değerlendirme sınavları 10 Şubat – 14 Nisan 2024 arasında tamamlandı. Ön değerlendirme sınav sonuçları 18 Nisan tarihinde açıklanacak. BİLSEM kılavuzunda belirtilen tarih 18 Nisan 2024 olsa da, sınav sonuçlarının açıklanmasında küçük gecikmeler yaşanabilmektedir.
Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak