BİM 13-16 Mayıs aktüel kataloğu: BİM'e ankastre set ve dikey süpürge geliyor!
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta mayıs ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM 13-16 Mayıs aktüel kataloğu ile mayıs ayı indirimli ürünler...
Giriş: 09.05.2025 - 21:15 Güncelleme: 09.05.2025 - 21:15
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BİM 13-16 Mayıs aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de 13-16 Mayıs'ta; ankastre set, elektrikli bisiklet, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 13-16 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
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