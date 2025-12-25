BİM 26 Aralık 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı Farklı kategoride birbirinden farklı indirimler yer alıyor. 26 Aralık Cuma günü BİM aktüel kataloğunda LG 65 İnç 4K Nanocell TV 34.990 TL, LG 55 İnç 4K Nanocell TV 31.900 TL, Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL'den satışa çıkıyor. İşte, BİM indirimli ürünler listesinin tamamı
BİM 26 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğunda pek çok indirim bulunuyor. Pop Corn Makinesi 899 TL, Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.250 TL, Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.750 TL’den satışa çıkıyor. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamında neler var?
26 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
LG 65 İnç 4K Nanocell TV 34.990 TL
LG 55 İnç 4K Nanocell TV 31.900 TL
Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL
Pop Corn Makinesi 899 TL
Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.250 TL
Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.750 TL
Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL
Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL
Dikey Süpürge 1.390 TL
Saç Kurutma Makinesi 750 TL
3’lü Grup Priz + Golyat set 299 TL
Sürgülü Aspiratör 1.500 TL