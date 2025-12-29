Habertürk
        BİM 30 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 30 Aralık Salı gününden itibaren BİM indirim kataloğunda sucuk, kavurma, karışık kuruyemiş, cips, yüz bakım serum seti yer aldı. İşte, BİM 30 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinin tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 17:19 Güncelleme: 29.12.2025 - 17:19
        Salı gününe özel BİM aktüel indirim kataloğu belli oldu. Alışveriş yapmak isteyenler BİM aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. İşte, BİM indirimli ürünler listesi

        BİM AKTÜEL 30 ARALIK 2025 KATALOĞU

        Mısır Cips Çeşitleri 33,50 TL

        Patates Cipsi Çeşitleri 45 TL

        Nohut Cipsi 55 g 45 TL

        Tuzlu Yer Fıstığı 500 g 65 TL

        Mısır Kavurgası 200 g 29,50 TL

        İncecik Kabuklu Patates Cipsi 32,50 TL

        Patlamış Mısır 2x75 g 34 TL

        Makademya Fındığı 250 g 250 TL

