Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 7 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimli?

        BİM 7 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimli?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 7 Ocak'tan itibaren temel gıda, kahvaltılık ürünler, atıştırmalıklar ve içecekler indirimde olacak. İşte BİM 7 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 12:59 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        7 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda özellikle temel gıda ve kahvaltılık ürünlerde indirim bulunuyor. İşte, BİM aktüel 7Ocak 2025 kataloğu tamamı...

        2
        3
        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Öğrenciler tatil istedi vali aynı şekilde yanıt verdi
        Öğrenciler tatil istedi vali aynı şekilde yanıt verdi
        Sevgilisi ile tartıştı, 5 metreden düştü!
        Sevgilisi ile tartıştı, 5 metreden düştü!
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Teknoloji şovu CES 2025'te neler var?
        Teknoloji şovu CES 2025'te neler var?
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Yerinden oynayan çamaşır makinesi yüzünden evlerine giremediler!
        Yerinden oynayan çamaşır makinesi yüzünden evlerine giremediler!
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?