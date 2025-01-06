BİM 7 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimli?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 7 Ocak'tan itibaren temel gıda, kahvaltılık ürünler, atıştırmalıklar ve içecekler indirimde olacak. İşte BİM 7 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu
Giriş: 06.01.2025 - 12:59 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:59
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7 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda özellikle temel gıda ve kahvaltılık ürünlerde indirim bulunuyor. İşte, BİM aktüel 7Ocak 2025 kataloğu tamamı...
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