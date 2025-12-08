BİM 9 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Aralık indirimleri yayınlandı. Yeni haftadaki indirimlerde sucuk, peynir, yoğurt, süt, tavuk, filtre kahve yer alıyor.
BİM AKTÜEL KATALOĞU 9 ARALIK 2025
Maret Dana Kangal Sucuk 500 g 229 TL
Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 g 149 TL
Daphne Bitter Çikolatalı Sufle 180 g 79 TL
Superfresh Bohça Mantı 1000 g 145 TL
Superfresh Pizza Tost 200 g 55 TL
Peysan Tam Yağlı Tava Peyniri 600 g 119 TL
Peysan Krem Peynir 2x150 g 59,50 TL
Danone Bitkisel Yağlı Krema 500 ml 39,50 TL
Dost Ballı Kaymak 200 g 69,50 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 175 TL