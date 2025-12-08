Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 9 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM 9 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Aralık indirimleri yayınlandı. Yeni haftadaki indirimlerde sucuk, peynir, yoğurt, süt, tavuk, filtre kahve yer alıyor. Peki, 9 Aralık 2025 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 12:52 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM 9 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM Salı aktüel ürünler kataloğunda kaçırılmayacak fırsatlar yer aldı. İşte, BİM 9 Aralık 2025 aktüel indirim listesi

        2

        BİM AKTÜEL KATALOĞU 9 ARALIK 2025

        Maret Dana Kangal Sucuk 500 g 229 TL

        Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 g 149 TL

        Daphne Bitter Çikolatalı Sufle 180 g 79 TL

        Superfresh Bohça Mantı 1000 g 145 TL

        Superfresh Pizza Tost 200 g 55 TL

        Peysan Tam Yağlı Tava Peyniri 600 g 119 TL

        Peysan Krem Peynir 2x150 g 59,50 TL

        Danone Bitkisel Yağlı Krema 500 ml 39,50 TL

        Dost Ballı Kaymak 200 g 69,50 TL

        Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 175 TL

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları