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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel 17 Mayıs 2024 kataloğu: Kamp ürünleri kampanyası! Bu hafta Cuma BİM katalog indirimli ürünler fiyatları - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! 17 Mayıs 2024 BİM katalog indirimli ürünleri

        BİM 17 Mayıs 2024 aktüel kataloğu internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Farklı kategorilerden onlarca sınırlı sayıdaki ürün cuma günü satışa sunulacak. 17 Mayıs 2024 BİM kataloğunda; çeşit çeşit kamp ürünleri dikkat çekti. Bu hafta BİM'de aile tipi çadır 4.999 TL, solar panelli güç kaynağı 1.599 TL, paslanmaz çelik 3'lü kamp yemek seti 999 TL, kamp bıçağı 429 TL'den raflardaki yerini alacak. İşte, BİM aktüel 17 Mayıs 2024 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 10:36 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:36
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        1

        BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri belli oldu. Bu hafta cuma günü kamp ürünlerinden mutfak araç gereçlerine, kıyafetten oyuncağa birçok indirimli ürün alıcısıyla buluşacak. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte, 17 Mayıs 2024 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

        BİM 17 MAYIS 2024 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Northpacific Aile Tipi Çadır - 4.999 TL

        Northpacific Verandalı Çadır - 3.999 TL

        Northpacific Hızlı Kurulan Duş-Giyinme Tuvalet Çadırı - 799 TL

        Northpacific Uyku Tulumu - 599 TL

        Northpacific Şişme Kamp Yastığı - 199 TL

        Northpacific Fonksiyonel Kamp Sandalyesi - 1.799 TL

        2

        Proware Solar Panelli Güç Kaynağı - 1.599 TL

        Kamp Işığı - 139 TL

        Paslanmaz Çelik 3'lü Kamp Yemek Seti - 999 TL

        El Feneri - 189 TL

        Northpacific Çok Fonksiyonlu Outdoor Kol Saati - 449 TL

        Northpacific Katlanabilir Matara - 199 TL

        3

        Proware Büyük Kamp Baltası - 699 TL

        Proware Fonksiyonel Kamp Baltası - 279 TL

        Proware Çok Amaçlı El Aleti - 429 TL

        Kamp Bıçağı - 429 TL

        Northpacific Hamak - 349 TL

        Proware Çadır Kazığı - 99 TL

        Halat - 199 TL

        4

        Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu - 12.999 TL

        Stanley Advanture 1 Litre Termos - 1.299 TL

        Orcamp Pro Seramix Portatif Ocak - 899 TL

        Orcamp 6 Kanatlı Rüzgarlık - 329 TL

        Mounty Masa & 2 Adet Katlanır Kamp Sandalyesi - 699 TL

        Mounty Plastik Kollu Katlanır Kamp Sandalyesi - 229 TL

        5

        Hobby Life Matara - 99 TL

        Chef's Tava - 189 TL

        Cook Love Cam Kesme Tablası - 99 TL

        LAV 6'lı Lal Çay Bardağı - 79 TL

        Glass in Love Cam Elma Şekilli Kupa - 99 TL

        Su Kovası - 79 TL

        Süzgeç - 59 TL

        Telefon Tutucu - 7,50 TL

        6

        Piccolo Mondi Eğlenceli Oyuncaklar - 79 TL

        Yükselen Zeka Dikkat Kutusu Pikto - 219 TL

        Piccolo Mondi Oyuncak Polis Jeep - 179 TL

        Lelia Asalı Taç Seti - 69 TL

        Menekşe Saksı - 34,50 TL

        Askılı Balkon Saksı - 49,50 TL

        Saksı - 24,50 TL

        7

        Kiğılı Polo Yaka T-shirt - 279 TL

        Hambez Pantolon - 169 TL

        Saat - 175 TL

        Sesli Home Kilim - 159 TL

        Kadın Yüksek Taban Terlik - 115 TL

        Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi - 49,50 TL

        Fırın Eldiveni - 32,50 TL

        Kadın Klasik Terlik - 59 TL

        Erkek Çapraz Terlik - 69 TL

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