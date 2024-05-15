BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! 17 Mayıs 2024 BİM katalog indirimli ürünleri
BİM 17 Mayıs 2024 aktüel kataloğu internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Farklı kategorilerden onlarca sınırlı sayıdaki ürün cuma günü satışa sunulacak. 17 Mayıs 2024 BİM kataloğunda; çeşit çeşit kamp ürünleri dikkat çekti. Bu hafta BİM'de aile tipi çadır 4.999 TL, solar panelli güç kaynağı 1.599 TL, paslanmaz çelik 3'lü kamp yemek seti 999 TL, kamp bıçağı 429 TL'den raflardaki yerini alacak. İşte, BİM aktüel 17 Mayıs 2024 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...
BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri belli oldu. Bu hafta cuma günü kamp ürünlerinden mutfak araç gereçlerine, kıyafetten oyuncağa birçok indirimli ürün alıcısıyla buluşacak. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte, 17 Mayıs 2024 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM 17 MAYIS 2024 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Northpacific Aile Tipi Çadır - 4.999 TL
Northpacific Verandalı Çadır - 3.999 TL
Northpacific Hızlı Kurulan Duş-Giyinme Tuvalet Çadırı - 799 TL
Northpacific Uyku Tulumu - 599 TL
Northpacific Şişme Kamp Yastığı - 199 TL
Northpacific Fonksiyonel Kamp Sandalyesi - 1.799 TL
Proware Solar Panelli Güç Kaynağı - 1.599 TL
Kamp Işığı - 139 TL
Paslanmaz Çelik 3'lü Kamp Yemek Seti - 999 TL
El Feneri - 189 TL
Northpacific Çok Fonksiyonlu Outdoor Kol Saati - 449 TL
Northpacific Katlanabilir Matara - 199 TL
Proware Büyük Kamp Baltası - 699 TL
Proware Fonksiyonel Kamp Baltası - 279 TL
Proware Çok Amaçlı El Aleti - 429 TL
Kamp Bıçağı - 429 TL
Northpacific Hamak - 349 TL
Proware Çadır Kazığı - 99 TL
Halat - 199 TL
Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu - 12.999 TL
Stanley Advanture 1 Litre Termos - 1.299 TL
Orcamp Pro Seramix Portatif Ocak - 899 TL
Orcamp 6 Kanatlı Rüzgarlık - 329 TL
Mounty Masa & 2 Adet Katlanır Kamp Sandalyesi - 699 TL
Mounty Plastik Kollu Katlanır Kamp Sandalyesi - 229 TL
Hobby Life Matara - 99 TL
Chef's Tava - 189 TL
Cook Love Cam Kesme Tablası - 99 TL
LAV 6'lı Lal Çay Bardağı - 79 TL
Glass in Love Cam Elma Şekilli Kupa - 99 TL
Su Kovası - 79 TL
Süzgeç - 59 TL
Telefon Tutucu - 7,50 TL
Piccolo Mondi Eğlenceli Oyuncaklar - 79 TL
Yükselen Zeka Dikkat Kutusu Pikto - 219 TL
Piccolo Mondi Oyuncak Polis Jeep - 179 TL
Lelia Asalı Taç Seti - 69 TL
Menekşe Saksı - 34,50 TL
Askılı Balkon Saksı - 49,50 TL
Saksı - 24,50 TL