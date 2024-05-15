BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri belli oldu. Bu hafta cuma günü kamp ürünlerinden mutfak araç gereçlerine, kıyafetten oyuncağa birçok indirimli ürün alıcısıyla buluşacak. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte, 17 Mayıs 2024 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

BİM 17 MAYIS 2024 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Northpacific Aile Tipi Çadır - 4.999 TL

Northpacific Verandalı Çadır - 3.999 TL

Northpacific Hızlı Kurulan Duş-Giyinme Tuvalet Çadırı - 799 TL

Northpacific Uyku Tulumu - 599 TL

Northpacific Şişme Kamp Yastığı - 199 TL

Northpacific Fonksiyonel Kamp Sandalyesi - 1.799 TL