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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM AKTÜEL 8 Ekim kataloğu: BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? BİM aktüel ürünler fiyat listesi açıklandı!

        BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ekim ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte 8 Ekim 2024 BİM aktüel kataloğu ile ekim ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 20:10 Güncelleme: 06.10.2024 - 20:13
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        BİM 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluştu. BİM'de bu hafta; küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 8 Ekim 2024 kataloğu ile fiyat listesi...

        2

        BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Ofçay Binbirdem Siyah Çay 1 Kg 109,50 TL

        Greenwood Bitki Çayı ve Yeşilçay Çeşitleri 22,50 TL

        3

        Ofçay Hazine Filiz Zengin Dem Demlik Süzen Poşet Çay 30×8 gr 49,50 TL

        Türk Tarım Beyaz Sirke 2 Litre 27,50 TL

        Duru Çiya Tohumu 10×6 gr 16,50 TL

        Koska Üzüm Pekmezi 700 gr 69,50 TL

        4

        Koska Çifte Kavrulmuş Tahin 550 gr 89,50 TL

        Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 2×700 gr 119 TL

        Karina Fındıklı Sütlü Almanya Çikolatası 100 gr 39 TL

        Türkiye Kalkınma Vakfı Süzme Çiçek Balı 850 gr 169,50 TL

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