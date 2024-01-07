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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel 9-12 Ocak 2024 indirim kataloğu: Hobi ürünleri kampanyası! BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri fiyatları - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel kataloğunda yeni kampanyalar: 9-12 Ocak 2024 BİM aktüel indirimli ürünler

        Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayımlandı. BİM 9-12 Ocak 2024 Salı, Çarşamba ve Cuma aktüel ürünler kataloğunda onlarca ürün indirimli fiyatıyla yer alıyor. BİM kataloğunda; 219 TL yarım yağlı tost peyniri, 299 TL toz deterjan, 12.999 TL nofrost buzdolabı, 949 TL türk kahve makinesi ürünlerinin yanı sıra hobi ürünleri kampanyası da dikkat çekti. İşte, 9-12 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 17:59 Güncelleme: 07.01.2024 - 17:59
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        BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 9-12 Ocak 2024 Salı,Çarşamba ve Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

        BİM AKTÜEL 9 OCAK 2024 KATALOĞU

        Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 189 TL

        Onur Yarım Yağlı Tost Peyniri 219 TL

        Akpınar Klasik İnek Peyniri 99,50 TL

        İçim Ayran 19,90 TL

        Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 42,50 TL

        Banvit Piliç Izgara Kanat 79,90 TL

        2

        Sunar Mısır Yağı 169,75 TL

        Saban Pilavlık Bulgur 45 TL

        Meram Un 125 TL

        Pastavilla Makarna Çeşitleri 19,00 TL

        Safir İyotlu Sofra Tuzu 8,50 TL

        3

        Ariel Toz Deterjan 299 TL

        Porçöz Mutfak-Banyo Spreyi 36,75 TL

        Koroplast Streç Film 36,50 TL

        Peros Çamaşır Deterjanı 99,50 TL

        Solo Dev Rulo Kağıt Havlu 55 TL

        4

        BİM AKTÜEL 10 OCAK 2024 KATALOĞU

        Keysmart nofrost buzdolabı 12.999 TL

        Keysmart nofrost buzdolabı 11.499 TL

        Keysmart 8 KG Çamaşır Makinesi 7.999 TL

        Keysmart 8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 9.299 TL

        5

        BİM AKTÜEL 12 OCAK 2024 KATALOĞU

        TCL 43 Inç Android TV 8.999 TL

        Dijitsu 55 Inç UHD WEBOS TV 9.999 TL

        Dijitsu Çelik Kettle 299 TL

        Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 949 TL

        6

        Denni 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.199 TL

        Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL

        Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL

        Hot Wheels Tekli Arabalar 47,50 TL

        7

        NorthPasific Sahte Balık Klipsi 39,50 TL

        NorthPasific Zoka 34,50 TL

        NorthPasific Balık Kavrama Aparatı 59 TL

        Balıkçı Çizme 199 TL

        Kamuflaj Su İticili Eldiven 109 TL

        8
        9
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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