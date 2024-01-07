BİM aktüel kataloğunda yeni kampanyalar: 9-12 Ocak 2024 BİM aktüel indirimli ürünler
Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayımlandı. BİM 9-12 Ocak 2024 Salı, Çarşamba ve Cuma aktüel ürünler kataloğunda onlarca ürün indirimli fiyatıyla yer alıyor. BİM kataloğunda; 219 TL yarım yağlı tost peyniri, 299 TL toz deterjan, 12.999 TL nofrost buzdolabı, 949 TL türk kahve makinesi ürünlerinin yanı sıra hobi ürünleri kampanyası da dikkat çekti. İşte, 9-12 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 9-12 Ocak 2024 Salı,Çarşamba ve Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 9 OCAK 2024 KATALOĞU
Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 189 TL
Onur Yarım Yağlı Tost Peyniri 219 TL
Akpınar Klasik İnek Peyniri 99,50 TL
İçim Ayran 19,90 TL
Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 42,50 TL
Banvit Piliç Izgara Kanat 79,90 TL
Sunar Mısır Yağı 169,75 TL
Saban Pilavlık Bulgur 45 TL
Meram Un 125 TL
Pastavilla Makarna Çeşitleri 19,00 TL
Safir İyotlu Sofra Tuzu 8,50 TL
Ariel Toz Deterjan 299 TL
Porçöz Mutfak-Banyo Spreyi 36,75 TL
Koroplast Streç Film 36,50 TL
Peros Çamaşır Deterjanı 99,50 TL
Solo Dev Rulo Kağıt Havlu 55 TL
BİM AKTÜEL 10 OCAK 2024 KATALOĞU
Keysmart nofrost buzdolabı 12.999 TL
Keysmart nofrost buzdolabı 11.499 TL
Keysmart 8 KG Çamaşır Makinesi 7.999 TL
Keysmart 8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 9.299 TL
BİM AKTÜEL 12 OCAK 2024 KATALOĞU
TCL 43 Inç Android TV 8.999 TL
Dijitsu 55 Inç UHD WEBOS TV 9.999 TL
Dijitsu Çelik Kettle 299 TL
Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 949 TL
Denni 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.199 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL
Hot Wheels Tekli Arabalar 47,50 TL