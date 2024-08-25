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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel indirim kataloğu: BİM 27 Ağustos kataloğunda neler var? BİM aktüel indirimleri ve fiyat listesi açıklandı!

        BİM'de bu hafta neler var? BİM 27 Ağustos kataloğu yayında!

        BİM'de bu hafta neler var? BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 27 Ağustos 2024 kataloğu ile fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 21:36 Güncelleme: 25.08.2024 - 21:36
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        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ağustos ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel 27 Ağustos 2024 kataloğu ile ağustos ayına özel indirimli ürünlerin fiyatları...

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