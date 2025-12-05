Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler 5 Aralık 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi indirimler var?

        BİM aktüel ürünler 5 Aralık 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi indirimler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Aralık Cuma indirimleri duyuruldu. Yeni haftada çift kişilik battaniye, dekorlu fırın kabı, tuşlu cep telefonu, saç kurutma makinesi indirimler arasında yer alıyor. İşte, BİM 5 Aralık aktüel ürünler kataloğu ve indirimli fiyat listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 09:58 Güncelleme: 05.12.2025 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        BİM aktüel ürünler 5 Aralık 2025
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 5 Aralık 2025 BİM aktüelde birbirinden farklı indirimli ürün var. İşte, BİM aktüel ürünler

        #resim#1318926#

        REKLAM

        5 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.790 TL

        TCL 65 İnç 4K HDR Google TV 29.500 TL

        Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL

        Mini Saç Kurutma Makinesi 790 TL

        Saç Düzleştirici 200 Derece 899 TL

        Wag Maşası 799 TL

        Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 999 TL

        Buharlı Mop 1.790 TL

        Elektrikli Süpürge Cyclone 3.500 TL

        Çay Makinesi 1.550 TL

        Türk Kahve Makinesi 1.650 TL

        Blender Seti 1.750 TL

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Terör örgütü DEAŞ'a 33 ilde operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Terör örgütü DEAŞ'a 33 ilde operasyon!
        Trump FIFA Barış Ödülü'nü kazanacak mı?
        Trump FIFA Barış Ödülü'nü kazanacak mı?
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        Öğretmenden büyük ders
        Öğretmenden büyük ders