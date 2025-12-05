BİM aktüel ürünler 5 Aralık 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi indirimler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Aralık Cuma indirimleri duyuruldu. Yeni haftada çift kişilik battaniye, dekorlu fırın kabı, tuşlu cep telefonu, saç kurutma makinesi indirimler arasında yer alıyor. İşte, BİM 5 Aralık aktüel ürünler kataloğu ve indirimli fiyat listesi
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 5 Aralık 2025 BİM aktüelde birbirinden farklı indirimli ürün var. İşte, BİM aktüel ürünler
5 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.790 TL
TCL 65 İnç 4K HDR Google TV 29.500 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL
Mini Saç Kurutma Makinesi 790 TL
Saç Düzleştirici 200 Derece 899 TL
Wag Maşası 799 TL
Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 999 TL
Buharlı Mop 1.790 TL
Elektrikli Süpürge Cyclone 3.500 TL
Çay Makinesi 1.550 TL
Türk Kahve Makinesi 1.650 TL
Blender Seti 1.750 TL