Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isime gözaltı kararı!

Futbolda devam eden bahis soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

46 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın da bu isimler arasında yer aldığı belirtildi.