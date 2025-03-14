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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Mart 2025: İndirim başladı! BİM kataloğunda hangi ürünler indirimli olacak?

        BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Mart 2025: İndirim başladı! BİM kataloğunda hangi ürünler indirimli olacak?

        Yeni haftaya özel BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bugünden itibaren bahçe işleriyle uğraşanlar için Kaan Çapa Makinesi 19.990 TL'den tamirat işleriyle uğraşanlar için ise matkap, vidalama ve taşlama seti indirimde olacak. Toptan fiyatına perakende satış sloganıyla BİM 14 Mart aktüel ürünler kataloğundaki indirimleri raflara dizildi. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 09:20 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:47
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        BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. BİM’de bugün toz torbasız elektrikli süpürge 3450 TL, beyaz cam üstü ocak 2890 TL, sürgülü aspiratör 1350 TL’den satışa çıktı. İşte yeni haftanın BİM aktüel ürünleri

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        BİM 14 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Çapa Makinesi 19.990 TL

        Tilki Kuyruğu Testere 3.790 TL

        Polisaj Makinesi 3.190 TL

        Sunta Kesme Makinesi 1.990 TL

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        Akülü Vidalama Seti 1.150 TL

        Darbeli Matkap 999 TL

        Kırıcı Delici Matkap 1.999 TL

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