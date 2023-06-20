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Bu haftaki BİM aktüel ürünleri belli oldu! BİM 23 Haziran 2023 kataloğu

BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri her hafta salı ve cuma günleri müşterisi ile buluşuyor. Yeni BİM kataloğunun yayımlanmasıyla indirimli ürünler belli oldu. BİM'de bu hafta cuma günü satışa çıkacak ürünler arasında elektrikli bisiklet, elektrikli düdüklü tencere, yağsız fritöz ürünleri dikkat çekti. İşte, 23 Haziran 2023 Cuma BİM indirimli ürünleri...

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  • BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Haziran 2023: BİM'de bu hafta elektrikli bisiklet fırsatı! BİM katalog indirimli ürünler

    BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Alışverişseverler için bu hafta cuma günü BİM'de satışa çıkacak indirimli ürünleri ve fiyat listesini haberimizde derledik. İşte 23 Haziran 2023 Cuma BİM katalog ürünleri... 

    BİM 23 HAZİRAN 2023 AKTÜEL KATALOĞU

    RKS RD5 Katlanır Elektrikli Bisiklet 18.999 TL

    RKS RSI-X PRO Katlanır Elektrikli Bisiklet 11.999 TL

    RKS ZF10 Elektrikli Bisiklet 9.999 TL
  • BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Haziran 2023: BİM'de bu hafta elektrikli bisiklet fırsatı! BİM katalog indirimli ürünler

    Dijitsu 55 İnç UHD Android Led Tv 6.999 TL

    DB100 Tezgahaltı Buzdolabı 2.699 TL

    Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 3.399 TL

    Dijitsu 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.799 TL

    Kumtel Beyaz Ankastre Set 4.399 TL

    Dijitsu Dijital Mikrodalga Fırın 1.299 TL
  • BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Haziran 2023: BİM'de bu hafta elektrikli bisiklet fırsatı! BİM katalog indirimli ürünler

    Kumtel 5.5 L Dijital Yağsız Fritöz 1.799 TL

    Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.499 TL

    Fakir Neon Çay Makinesi 599 TL

    Keramika 12 Parça Yemek Takımı 379 TL

    Hobby Life Katlanır Temizlik Seti 199 TL

    Ouick Dicer Bıçak Bileyici 99 TL

    Elektronik Su Pompası 59 TL
  • BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Haziran 2023: BİM'de bu hafta elektrikli bisiklet fırsatı! BİM katalog indirimli ürünler

    icemax Buzluk Termos 60 L 599 TL

    icemax Musluklu Termos 15 L 139 TL

    Mangal 56x32x48 cm 159 TL

    House Pratik Sinek Öldürücü 85 TL

    Termo Piknik Çantası 85 TL
  • BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Haziran 2023: BİM'de bu hafta elektrikli bisiklet fırsatı! BİM katalog indirimli ürünler

    Akınalbella Kadın - Erkek Tek Fiyat Yazlık Terlik 59 TL

    MGS Kum ve Su Havuzu 275 TL

    Pilsan Mini Kent 40 Parça 89 TL

    MGS Yarış Arabası Blok Seti 34,50 TL

    Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 85 TL

    Jakarlı Koltuk Örtüsü 170x210 cm 79 TL

    Molinella 2’li Yastık Kılıfı 39,50 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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