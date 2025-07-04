Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu indirimi başladı! 4 Temmuz Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi indirimler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu indirimi başladı! 4 Temmuz Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi indirimler var?

        BİM 4 Temmuz aktüel ürünler kataloğu indirimlerini duyurdu. Teknoloji, temizlik ve gıda alanında pek çok ürünü indirime sokan markette temel ihtiyaçlara yönelik birçok avantajlı fırsat da yer alıyor. Bugünden itibaren X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL, LG 55 İnç 4K Ultra HD TV 29.900 TL, TCL 43 İnç Full HD Android Smart Led TV 11.750 TL'den satışa çıktı. Peki 4 Temmuz 2025 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 08:37 Güncelleme: 04.07.2025 - 08:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM aktüel ürünler indirimlerini açıkladı. Toptan fiyatına perakende satış sloganıyla indirimlerini tanıtan markette X3 aksiyon kamerası dikkat çekiyor. İhtiyaçlara yönelik alışveriş yapmak isteyenler BİM indirimlerini inceliyor. İşte 4 Temmuz Cuma BİM aktüel kataloğu

        2

        BİM 4 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL

        LG 55'' TV 29.900 TL

        Metal Tepsili Çerezlik Seti 119 TL

        Otomatik Temizlik Seti 349 TL

        Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 99 TL

        3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici 189 TL

        Dikey Süpürge 1.590 TL

        Saç Kurutma Makinesi 749 TL

        3

        Şarjlı Masaüstü Fan 349 TL

        12 L Aşure Tenceresi 829 TL

        Cam Dondurma/Tatlı Kasesi 109 TL

        Cam Saklama Kabı 19 TL

        Pasta/Börek Taşıma Kabı 129 TL

        4
        5
        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        Gökyüzüne açılan evler
        Gökyüzüne açılan evler
        Trump'tan Putin'e: Hayal kırıklığına uğradım
        Trump'tan Putin'e: Hayal kırıklığına uğradım
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!