BİM aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi her hafta Salı ve Cuma günlerinde yayınlanıyor. 2 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan; Robotik bilim seti, aktivite masa tabure seti, dekoratif ışık, gaming çalışma masası, 8 inç tablet, akıllı saat, fileli çalışma koltuğu, 3 katlı modern ayakkabılık, kitaplık, boks torbası, piates minderi gibi onlarca ürün Cuma gününden itibaren raflardaki yerini alacak. İşte, 2 Aralık 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste ve fiyatları...