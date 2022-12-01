Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİM'e Fastfryer geliyor! 2 Aralık 2022 Cuma BİM aktüel kataloğu

BİM 2 Aralık Cuma aktüel ürünler kataloğu, alışverişseverlerin beğenisine sunuldu. BİM'de bu hafta spor ürünlerinden Fastfryer'a kadar onlarca ürün indirimli fiyatıyla yer alıyor. İşte, 2 Aralık 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste...

ABONE OL
  • BİM'de bu hafta Fastfryer ve spor ürünleri var! 2 Aralık 2022 Cuma BİM aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    BİM aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi her hafta Salı ve Cuma günlerinde yayınlanıyor. 2 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan; Robotik bilim seti, aktivite masa tabure seti, dekoratif ışık, gaming çalışma masası, 8 inç tablet, akıllı saat, fileli çalışma koltuğu, 3 katlı modern ayakkabılık, kitaplık, boks torbası, piates minderi gibi onlarca ürün Cuma gününden itibaren raflardaki yerini alacak. İşte,  2 Aralık 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste ve fiyatları...
  • BİM'de bu hafta Fastfryer ve spor ürünleri var! 2 Aralık 2022 Cuma BİM aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 349,00 TL

    Bambu Kapaklı Borosilikat Cam Kavanoz 75,00 TL

    Bambu Kapaklı Cam Matara 99,00 TL

    Erkek Kapüşonlu Mont 449,00 TL

    Çıtçıtlı Oduncu Gömlek Ceket 169,00 TL

    12 Parça Shiny Fincan Takımı 125,00 TL

    Doğrama Bıçağı 109,00 TL
  • BİM'de bu hafta Fastfryer ve spor ürünleri var! 2 Aralık 2022 Cuma BİM aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Boks Torbası 99,00 TL

    Dokulu Gymball 149,00 TL

    Pilates Topu ve Pompası 119,00 TL

    Pilates Minderi 89,00 TL

    Yoga Roller 79,00 TL

    Zemine Sabitlenen Mekik Aleti 99,00 TL

    Multi Fonksiyonel Direnç Bandı 69,00 TL
  • BİM'de bu hafta Fastfryer ve spor ürünleri var! 2 Aralık 2022 Cuma BİM aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    8 inç Tablet 1.199,00 TL

    Gaming Çalışma Masası 499,00 TL

    Çift Akülü Vidalama Seti 399,00 TL

    Makyaj Malzemeli Ledli Ayna Seti 129,00 TL

    Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici 59,00 TL

    Akıllı Saat 149,00 TL

    Powerbank 99,00 TL

    Katlanır Yatak 399,00 TL

    Fileli Çalışma Koltuğu 499,00 TL

    3 Katlı Modern Ayakkabılık 399,00 TL
  • BİM'de bu hafta Fastfryer ve spor ürünleri var! 2 Aralık 2022 Cuma BİM aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Karanlıkta Parlsyan Nevresim Takımı 299,00 TL

    Astronot Figürlü Gece Lambası 109,00 TL

    Denge Topları 89,00 TL

    Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 179,00 TL

    Aktivite Masa Tabure Seti 349,00 TL

    Dekoratif Işık 199,00 TL

    Duvar Saati 69,00 TL

    3'lü Çekmece 59,00 TL
  • BİM'de bu hafta Fastfryer ve spor ürünleri var! 2 Aralık 2022 Cuma BİM aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu
  • BİM'de bu hafta Fastfryer ve spor ürünleri var! 2 Aralık 2022 Cuma BİM aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.