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Dev kampanya! BİM aktüel 10 - 13 Ocak indirimli ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu merak edilirken BİM resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 250’den fazla ürünün son 3 aydır fiyatının değişmediğini ve ocak ayı boyunca da 500 ürünün fiyatının sabitlendiği açıkladı. İşte BİM 10 - 13 Ocak indirimli ürünler kataloğu ile fiyat listesi...

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  • BİM'de dev kampanya! 10 Ocak Salı ve 13 Ocak Cuma 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde 500 üründe sabit ürün rüzgarı

    BİM'in 500 üründe fiyat sabitlemesine gitmesi ile yeni katalog gündeme geldi. Yeni indirim ürünler listesinde ise bebek ve balıkçılık ürünleri, Airfryer, set üstü ocak, laptop masası, mutfak araç gereçleri ve gıda ürünleri ön plana çıkıyor. Peki, bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte BİM aktüel ürünler güncel liste...
  • BİM'de dev kampanya! 10 Ocak Salı ve 13 Ocak Cuma 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde 500 üründe sabit ürün rüzgarı

    10 - 13 OCAK CUMA BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

    Bebek Nevresim Takımı 129 TL

    Lüks Minderli Mama Sandalyesi 349 TL
  • BİM'de dev kampanya! 10 Ocak Salı ve 13 Ocak Cuma 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde 500 üründe sabit ürün rüzgarı

    Anne Yanı Bebek Yatağı 139 TL

    Pamuklu Bebek Battaniyesi 89 TL

    Silikon Bebek Mama Önlüğü 49 TL
  • BİM'de dev kampanya! 10 Ocak Salı ve 13 Ocak Cuma 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde 500 üründe sabit ürün rüzgarı

    Nakışlı Bebek Yeleği 42,50 TL

    Tekli Bebek Body 21,50 TL

    Bölmeli Melamin Mama Tabağı 59 TL

    Çocuk Çerezliği 24,50 TL

    Biberon Fırçası 7,50 TL

    Bebek Ağız Mendili 21,50 TL

    Kadın Flanel Tek Alt 75 TL
  • BİM'de dev kampanya! 10 Ocak Salı ve 13 Ocak Cuma 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde 500 üründe sabit ürün rüzgarı

    50' 4K Android TV 5.499 TL

    32' Uydu Alıcılı TV 1.999 TL

    Cam Set Üstü Ocak 1.199 TL

    Oyuncu Mouse 595 TL

    Saç Kurutma Makinesi 219 TL
  • BİM'de dev kampanya! 10 Ocak Salı ve 13 Ocak Cuma 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde 500 üründe sabit ürün rüzgarı

    Dikdörtgen Saklama Kabı 2300 cc 34,50 TL

    Dikdörtgen Saklama Kabı 3200 cc 45 TL

    Saklama Kabı 4'lü 14,50 TL

    Bölmeli Organizer 19,50 TL

    Balık Şekilli Güveç 27,50 TL
  • BİM'de dev kampanya! 10 Ocak Salı ve 13 Ocak Cuma 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde 500 üründe sabit ürün rüzgarı

    Yazma 29,50 TL

    Tekstil Yapıştırıcısı 49 TL

    Tanja Yumak 3'lü 39,50 TL

    Yazma İpi 4,75 TL

    Dantel Yumağı 69 TL
  • BİM'de dev kampanya! 10 Ocak Salı ve 13 Ocak Cuma 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde 500 üründe sabit ürün rüzgarı

    Trend Cake Batik 200 gr 34,50 TL

    Dantel İpliği 100 gr 29,50 TL

    Lastik Çeşitleri 22,50 TL

    Perde ve Dikiş Aksesuarları 6,50 TL
  • BİM'de dev kampanya! 10 Ocak Salı ve 13 Ocak Cuma 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde 500 üründe sabit ürün rüzgarı

    Çocuk Çatal Kaşık Seti 2'li 54,50 TL

    Ahşap Saplı Metal Mutfak Aletleri 69 TL

    Bitki Çayı ve Kahve Demliği 350 ml 99 TL
  • BİM'de dev kampanya! 10 Ocak Salı ve 13 Ocak Cuma 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde 500 üründe sabit ürün rüzgarı

    Sensörlü Şerit Led Işık 179 TL

    Katlanır Laptop Masası 199 TL

    Hareketli Süslü Mumluk 79 TL

    Termos 400 ml 349 TL

    Kazak Tüy Toplama Aleti 89 TL
  • BİM'de dev kampanya! 10 Ocak Salı ve 13 Ocak Cuma 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde 500 üründe sabit ürün rüzgarı

    Erkek Flanel Tek Alt 75 TL

    Kadın Pelüş Terlik 49,50 TL

    Kadın Balıkçı Yaka Kazak 219 TL

    Kadın Taşlı Hırka 239 TL
  • BİM'de dev kampanya! 10 Ocak Salı ve 13 Ocak Cuma 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde 500 üründe sabit ürün rüzgarı

    Katlanabilir Çocuk Küveti 215 TL

    Katlanabilir Maşrapa 19,50 TL

    Katlanabilir Su Kovası 75 TL

    Katlanabilir Çamaşır Selesi 129 TL
  • BİM'de dev kampanya! 10 Ocak Salı ve 13 Ocak Cuma 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde 500 üründe sabit ürün rüzgarı

    Dikiş Seti 69 TL

    Atlas Yumak 3'lü 39,50 TL

    Dikiş İpliği 24,50 TL

    Yumak 3'lü 39,50 TL
  • BİM'de dev kampanya! 10 Ocak Salı ve 13 Ocak Cuma 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde 500 üründe sabit ürün rüzgarı
  • BİM'de dev kampanya! 10 Ocak Salı ve 13 Ocak Cuma 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde 500 üründe sabit ürün rüzgarı

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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