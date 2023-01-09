BİM'in 500 üründe fiyat sabitlemesine gitmesi ile yeni katalog gündeme geldi. Yeni indirim ürünler listesinde ise bebek ve balıkçılık ürünleri, Airfryer, set üstü ocak, laptop masası, mutfak araç gereçleri ve gıda ürünleri ön plana çıkıyor. Peki, bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte BİM aktüel ürünler güncel liste...