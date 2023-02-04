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BİM'e sütlü Türk kahvesi makinesi geliyor! 7 ve 10 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri

BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta Salı ve Perşembe günleri yeni ürünlerle birlikte yayınlanıyor. 7 Ocak Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda pasta ürünlerinin yanı sıra temizlik ürünlerinde de indirimler yer alıyor. 10 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda ise kahve makinesinden akıllı saate kadar onlarca ürün satışa sunuluyor. İşte, 7 ve 10 Şubat 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi...

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  • BİM'e sütlü Türk kahvesi makinesi geliyor! 7 ve 10 Şubat 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. 7 Şubat Salı ve 10 Şubat Perşembe günü BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan sütlü Türk kahvesi makinesi dikkat çekti. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel ürünlerin yanı sıra mutfak gereçleri ve pasta malzemeleri indirimli fiyatıyla raflardaki yerini alıyor. İşte, 7 ve 10 Şubat 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

    BİM AKTÜEL 3 ŞUBAT CUMA KATALOĞU

    Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 119 TL

    Paşabahçe Kulplu İstanbul Bardak 99 TL

    Rakle Renkli Kahve Yanı Su Bardağı 85 TL

    Benante Porselen Çay Bardağı 89 TL

    4'lü Çekmece İçi Organizer 75 TL

    Lüks Embol Battaniye 349 TL
  • BİM'e sütlü Türk kahvesi makinesi geliyor! 7 ve 10 Şubat 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    Kapaklı Uzun Saklama Kabı 1000 cc 34,50 TL

    Su Bardağı 3'lü 32,50 TL

    Meşrubat Bardağı 3'lü 35 TL

    Sos Şişesi 700 ml 15 TL

    Merdane 19,50 TL

    Yağ Şişesi 750 cc 29,50 TL

    Bulaşık Matı 29,50 TL

    Kelebek Kapaklı Cam Şekerlik 24,50 TL

    Kapaklı Taşınabilir Kek / Börek Fanusu 39,50 TL

    Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 10,50 TL

    Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 32 cm 129 TL

    Patisserie Büyük Servis Tabağı 32 cm 49,50 TL

    Melis Çay Seti 12 Parça 109 TL

    Çelik Saklama / Karıştırma Kabı 24 cm 109 TL

    Ayaklı Su / Meşrubat Sebili 4 Litre 59 TL

    Kek Kalıbı Çeşitleri 55 TL

    Dekorlu Pasta Tabağı 20 cm 169 TL

    Krema Pompası 15,50 TL

    Hamur Porsiyonlayıcısı 1 Litre 55 TL

    Un Eleği 600 ml 19,50 TL

    Retro Servis Maşası 39,50 TL
  • BİM'e sütlü Türk kahvesi makinesi geliyor! 7 ve 10 Şubat 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    Dijital Yağsız Fritöz 2.999 TL

    8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 699 TL

    Genişleyebilir 15.6' Sırt Çantası 399 TL

    Akıllı Saat 329 TL

    Saç Şekillendirici 279 TL

    Elektronik Mıknatıslı Yazı Tahtası 109 TL

    Sakal Düzeltici 279 TL

    Üçgen Zigon Sehpa Seti 299 TL
  • BİM'e sütlü Türk kahvesi makinesi geliyor! 7 ve 10 Şubat 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    7 ŞUBAT 2023 BİM AKTÜEL KATALOĞU

    Toz deterjanı 189 TL

    Konsantre yumuşatıcı 54,50 TL

    Yüz temizleme jeli 45 TL

    Temizleyici tonik 45 TL

    Parfüm 57,50 TL

    5'li makyaj fırçası 149 TL

    Maskara 52,50 TL

    Dekoratif led ışık zinciri 59 TL

    Likit ruj 42,50 TL
  • BİM'e sütlü Türk kahvesi makinesi geliyor! 7 ve 10 Şubat 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    Krem şanti 34,50 TL

    Wolke Kek 34,50 TL

    Protiterol 34,50 TL

    Dark kakao 19,75 TL

    Karışık pizza 46,50 TL

    Çikolata şelalesi 34,50 TL

    Mini cheesecake 55 TL

    Yarım yağlı yoğurt 65 TL
  • BİM'e sütlü Türk kahvesi makinesi geliyor! 7 ve 10 Şubat 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    10 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE

    Standlı Kalpli Porselen Kupa Seti 189,00 TL

    Yastık Kılıfı 45,00 TL

    Çift Kişilik Nevresim Seti 269,00 TL

    Kalp Desenli Ayaklı Meşrubat Bardağı 65,00 TL

    Kalp Desenli Çay Seti 109,00 TL

    Kol Saati 699,00 TL

    Kalplim Pijama Takımı 199,00 TL

    Yarım Fermuarlı Sweatshirt 189,00 TL
  • BİM'e sütlü Türk kahvesi makinesi geliyor! 7 ve 10 Şubat 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    Filtre Kahve Makinesi 459,00 TL

    Termos Bardak Çeşitleri 139,00 TL

    Kulaklık Çeşitleri 79,00 TL

    Akıllı Saat 159,00 TL

    Saç Kurutma Makinesi 229,00 TL

    Dönen Başlıklı Diş Fırçası 129,00 TL
  • BİM'e sütlü Türk kahvesi makinesi geliyor! 7 ve 10 Şubat 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    Karnıyarık Tenceresi 179,00 TL

    Desenli Soft Battaniye Çift Kişilik 279,00 TL

    Kırlent Kılıfı 39,50 TL

    Dolap İçi Raf 32,50 TL

    Çok Amaçlı Bıçaklık Organizer 44,50 TL

    Tablet Mob Temizlik Seti 99,00 TL
  • BİM'e sütlü Türk kahvesi makinesi geliyor! 7 ve 10 Şubat 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?

    Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 699,00 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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