Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsası olan Binance'ye gün itibariyle erişim sağlanamadı. Peki Binance çöktü mü, neden çalışmıyor? İşte resmi açıklama...

BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ?

"Binance.com'a erişimde bazı geçici zorlukların farkındayız . Ekibimizin üzerinde çalıştığından emin olabilirsiniz. Sabrınız için teşekkür eder ve verdiğiniz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

BİNANCE NEDİR?

Kripto paraların tarihi yaklaşık 11 sene öncesine dayanıyor. İlk olarak Bitcoin'in yaratılması ile başlayan kripto para piyasası daha sonra "Bitcoin Alternative" teriminin ortaya atılması ve altcoinlerin ortaya çıkması ile birlikte çeşitlendi.

Günümüzde 6000'in üzerinde altcoin yer alıyor ve bu altcoinlere yatırım yapmamızı sağlayan da birçok kripto para borsası bulunuyor. Binance'de bu kripto para borsaları arasında yer alıyor. 2017 yılında Çin merkezli olarak Changpeng Zhao aracılığı ile kuruldu ve daha sonraları ise artan ticaret hacmi ile birlikte Dünya'nın en çok kullanılan kripto para borsası olma ünvanına sahip oldu.

Bu ünvana sahip olmasına rağmen, lider kripto paranın ani hareketleri sonucunda anlık çöküşler yaşaması, akıllara Binance'in yeterli teknolojik yatırımı yapıp yapmadığı sorusunu getiriyor. Özellikle anlık trade yapan kullanıcılar için, birçok zarara sebebiyet veren bu tarz çöküşler sonucunda ise kripto para borsası yaşanılan kayıpları ne yazık ki karşılamıyor.

Sistemsel bir hatadan kaynaklandığı belirtilen bir açıklama yapmak ile yetinen kripto para borsası, kullanıcıların zararlarını ise görmezden geliyor.