Binance'in eski CEO'su Changpeng Zhao'ya hapis cezası

Seattle Federal Mahkemesinde görülen ceza davasında savcılar caydırıcılık gereği Zhao için 3 yıl hapis cezası isterken, savunma avukatları 5 ay denetimli serbestlik talep etti.

Zhao'nun avukatları, eski CEO'nun hatasını kabul ettiğini, ABD'ye gönüllü olarak geldiğini, daha önce yasaları ihlal etmediğini ve işbirliği yaptığını savundu.

Bir zamanlar kripto sektörünün en güçlü kişisi olarak kabul edilen ve "CZ" olarak bilinen Zhao, "kara para aklamaya karşı yeterli korumayı sağlamadığı" gerekçesiyle 4 ay hapis cezası aldı.

BİNANCE'E 4,3 MİLYAR DOLAR CEZA KESİLMİŞTİ

ABD hükümeti, geçen yıl kasım ayında, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4,3 milyar dolar ceza vermişti. Söz konusu ceza tutarı, ülkede verilen en büyük cezalardan biri olmuştu.

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Zhao, Binance'e yönelik soruşturmayı çözüme kavuşturmak için ABD hükümetiyle anlaşma yapmıştı.