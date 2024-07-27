Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız ve eşi Sibel Funda Kulaksız, 27 Temmuz 2015 tarihinde, saat 19.30'da gittikleri ziyaretten dönerken PKK’lı teröristlerin saldırısına uğradı. PKK/KCK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin gerçekleştirdikleri hain saldırı sonucu Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız şehit olurken, eşi Sibel Funda Kulaksız yaralandı. Muş İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar sonucunda; saldırıyı gerçekleştiren PKK/KCK bölücü terör örgütü mensupları ile teröristlere yardım ettiği belirlenen 13 şüpheliden 3’ü çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehadetinin 5’inci yıl dönümünde, 10 şüpheliye yönelik olarak; 27 Temmuz 2020 günü Muş ve Balıkesir illerinde 9 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 kişi tutuklandı.

REKLAM

Kulaksız'ın şehit edilmesi ile ilgili 'son fail' olduğu belirtilen 'Zerdeşt' kod adlı PKK/KCK'lı terörist Savaş Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sınır ötesinde düzenlediği operasyonla yakalanıp, Türkiye'ye getirildi.

ŞEHİT EDİLDİĞİ SAATTE VE AYNI YERDE ANILDI Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız için şahadetinin 9’uncu yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Binbaşı Kulaksız’ın şehit edildiği yerde Malazgirt Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törene Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başlayan törende Merkez Camii İmamı Cihan Ayaz Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra ilçe Müftüsü Mehmet Hakkı Ayhan dua etti.