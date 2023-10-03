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        Kavgada akciğerine bıçak saplandı, ameliyatla kurtarıldı

        BİNGÖL'de,kavgada sırtından yaralandığı bıçakla hastaneye getirilen U.B. (18), akciğer ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:36 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:40
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        Kavgada akciğerine bıçak saplandı, ameliyatla kurtarıldı
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        BİNGÖL'de,kavgada sırtından yaralandığı bıçakla hastaneye getirilen U.B. (18), akciğer ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Şüpheli, tutuklandı.

        Kentte, 2 gün önce ismi belirtilmeyen kişiyle tartışması kavgaya dönüşen U.B., sırtından bıçaklanıp yaralandı. İhbarla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, U.B. ambulansla sırtındaki bıçakla, Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrolde, bıçağın U.B.'nin akciğerine saplandığı belirlendi. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Muhyettin Aslan tarafından gerçekleştirilen ameliyatla bıçak, çıkarıldı. Ardından, video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) işlemiyle akciğer onarılıp kanama durduruldu.

        U.B. hayati tehlikeyi atlatırken, Opr. Dr. Aslan, "Eskiden açık cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilen akciğer onarımlarının yerine son dönemlerde literatürde önerilen kapalı kamera sistemi VATS kullanılmaktadır. Bu modern yaklaşım, hastanın kanama kaynaklarının kapatılması ve onarılması için kullanıldı ve hastanın sağlığına kavuşmasına büyük katkı sağladı" dedi.

        U.B.'yi bıçaklayan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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