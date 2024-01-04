Bingöl´de teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit edildi BİNGÖL´ün Genç ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda tespit edilen 8 katlı mağarada çok sayıda el yapımı patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken, mağara da kullanılamaz hale getirildi.

BİNGÖL´ün Genç ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda tespit edilen 8 katlı mağarada çok sayıda el yapımı patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken, mağara da kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK´lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığınak ve barınaklarının tespit ve imha edilmesi amacıyla, Genç ilçesi kırsalında `Şehit Jandarma Onbaşı Lokman Dargın´ operasyonu düzenlendi. Operasyonda, teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada, 17 el yapımı patlayıcı, patlayıcıları güçlendirmek için kullanılan çok miktarda çivi ve metal parçaları, 4 şarjör, 250 pil ve 14 varil içerisinde muhtelif yaşam ve sağlık malzemesi, matkap, mutfak ocağı ve bir miktar benzin ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, mağara da kullanılamaz hale getirildi.