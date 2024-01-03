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        Bingöl'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 13:11 Güncelleme: 03.01.2024 - 13:15
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        Bingöl'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

        Ahmet K'nin kullandığı 35 APB 780 plakalı otomobil ilçenin Kalencik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

        Kazada, sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan Ahmet K, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ahmet K'nin Karlıova Devlet Hastanesinde doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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