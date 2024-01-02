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        Karlıova'da Filistinliler yararına kermes düzenlendi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 12:59 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:59
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        Karlıova'da Filistinliler yararına kermes düzenlendi
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından okulda, geliri Gazze'ye ulaştırılmak üzere kermes düzenlendi.

        Kermeste, evlerde hazırlanan pasta ve yemekler satışa sunuldu.

        Bazı öğrenciler de kumbaralarında biriktirdikleri paraları Gazze'ye ulaştırılması için okul idaresine teslim etti.

        Kermese, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız, Memur Sen Bingöl İl Başkanı Yunus Kava, AK Parti İlçe Başkanı İlyas Bingöl, HÜDA PAR İlçe Başkanı Yavuz Bingöl, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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