Bingöl'de firari hükümlü yakalandı

Bingöl’de, hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonda yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "uyuşturucu imal ve ticaretini yapma" suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan T.Y'nin yerini tespit etti.

Ekipler düzenlediği operasyon sonucu hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.