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        Bingöl Valisi Usta, uygulama noktalarında görevli güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 01:26 Güncelleme: 01.01.2024 - 01:37
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        Bingöl Valisi Usta, uygulama noktalarında görevli güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı.

        Vali Usta, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, şehir girişi ve Bingöl-Erzurum kara yolundaki Ekinyolu'ndaki uygulama noktaları ile Kurudere Güvenlik Korucuları Noktası'nı ziyaret etti.

        Trafik uygulamasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Vali Usta, güvenlik güçlerinin ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ni de ziyaret eden Usta, personelle sohbet etti.

        2023 yılının birtakım sıkıntılarla geçtiğini, 2024 yılının ise çok güzel işlere vesile olacağına inandığını ifade eden Usta, herkesin yeni yılını tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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