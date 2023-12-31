Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası: "Meke" RIDVAN KORKULUTAŞ - Uyuşturucu arama köpeği "Meke", hassas burnuyla son yılların en önemli operasyonlarının yapıldığı Bingöl'de jandarmanın çalışmalarına önemli katkı sağlayıp adeta uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu.

RIDVAN KORKULUTAŞ - Uyuşturucu arama köpeği "Meke", hassas burnuyla son yılların en önemli operasyonlarının yapıldığı Bingöl'de jandarmanın çalışmalarına önemli katkı sağlayıp adeta uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'ndaki eğitimlerin ardından Uzman Çavuş Erdem Karakışla'nın eğitmenliğinde Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda 2023'te göreve başlayan 4 yaşındaki Meke, kentteki operasyonlarda başarı gösterdi.

Bölgede huzur ve güvenliğin tesis edilmesi, asayişin sağlanması için gece gündüz görev yapan jandarma ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele kapsamında en önemli destekçisi Belçika Malinois cinsi köpek Meke oldu.

Bingöl'de jandarma ekiplerinin bu yıl gerçekleştirdiği "Narkoterör" operasyonlarında yaklaşık 39 milyon kök Hint keneviri, 1 ton 700 kilogram esrar, 130 sentetik uyuşturucu, yaklaşık 269 sentetik hap ve 81 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi.

Operasyonlarda ekiplerin "can yoldaşı" olan uyuşturucu arama köpeği Meke, hassas burnu sayesinde gizlenmiş uyuşturucu maddeleri bularak başarılı sonuç alınmasına katkı sağladı.

Eğitmeni Uzman Çavuş Karakışla'nın en yakın mesai arkadaşı Meke, zorlu antrenmandan geçerek operasyonlara hazırlanıyor.

Antrenmanda gösterdiği performansla dikkati çeken Meke, eğitim kapsamında kağıda yazılı çarpım tablosunun sonucunu havlayarak biliyor ve buzdolabından su şişesini alarak eğitmenine getiriyor.

- "Her türlü nesnenin yerini tespit edebilirler"

Jandarma Uzman Çavuş Erdem Karakışla, AA muhabirine, köpeklerin insanlarla yaşamalarından dolayı iyi bir eğitimle narkotik ve psikotrop maddelere (merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh halinde, bilinçlilikte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan kimyasal madde) karşı hassasiyetlerinin artırıldığını, kendileriyle uyumlu bir ekip oluşturduğunu belirtti.

"Köpekler insana oranla 100 kat daha fazla koku alma duyusuna sahip. Burunlarıyla, özgün bir kokuya sahip her türlü nesnenin yerini tespit edebilirler." diyen Karakışla, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanında 2023 yılı içerisinde icra edilen narkoterör operasyonları neticesinde yaklaşık 39 milyon kök Hint keneviri, 130 kök skunk, yaklaşık 1 ton 700 kilogram esrar, 269 sentetik hap ve 81 gam metamfetamin ele geçirildi." dedi.

Karakışla, ele geçirilen uyuşturucunun tespitinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile görev yapan Meke'nin de büyük katkısı olduğunu ifade etti.

- "Testlerde başarılı olan köpekler göreve hazır olduğuna dair sertifikalandırılır"

Nevşehir JAKEM Komutanlığı'nda eğitime alınan köpeklerin profesyonel eğitici personel tarafından uygulanan programlarla eğitime elverişli hale getirildiğini belirten Karakışla, "Özellikle yavru köpek eğitim süreci boyunca, avcılık karakteri yüksek, burunlarını çok iyi seviyede kullananlar dedektör özellikli branşlara seçilmekte, koruma eğitimleri daha güçlü olan saldırgan köpeklerimiz ise bu yeteneğini kullanacağı branşlarda değerlendirilmektedir." diye konuştu.

Karakışla, JAKEM Komutanlığı'nda 14 ile 20 haftalık branş eğitimini tamamlayan köpeklerin oluşturulan özel komisyon tarafından teste tabi tutulduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Bu testlerde başarılı olan köpekler eğitimi tamamlanmış sayılır ve göreve hazır olduğuna dair sertifikalandırılır. Müteakiben 81 ilimizde bulunan jandarma birliklerine gönderilir. Kıtalara giden köpeklerin buralarda görev başı eğitimleri devam eder ve her yıl yeniden teste tabi tutulur. Başarılı olanların sertifikaları yenilenir, başarısız olanlar ise tazeleme eğitimine alınır. Normal şartlarda bir köpek 9 yaşına kadar görev yapmaya devam eder ancak yapılan sınavlarda yeterli performansı gösterirse 11 veya 12 yaşına kadar göreve devam edebilir. Emekliye sevk edilen köpeğin bakımına, en son görev yaptığı birlik tarafından ölümüne kadar devam edilir."