Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası: "Meke"

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Uyuşturucu arama köpeği "Meke", hassas burnuyla son yılların en önemli operasyonlarının yapıldığı Bingöl'de jandarmanın çalışmalarına önemli katkı sağlayıp adeta uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 11:01 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası: "Meke"
        ABONE OL
        ABONE OL

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Uyuşturucu arama köpeği "Meke", hassas burnuyla son yılların en önemli operasyonlarının yapıldığı Bingöl'de jandarmanın çalışmalarına önemli katkı sağlayıp adeta uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu.

        Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'ndaki eğitimlerin ardından Uzman Çavuş Erdem Karakışla'nın eğitmenliğinde Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda 2023'te göreve başlayan 4 yaşındaki Meke, kentteki operasyonlarda başarı gösterdi.

        Bölgede huzur ve güvenliğin tesis edilmesi, asayişin sağlanması için gece gündüz görev yapan jandarma ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele kapsamında en önemli destekçisi Belçika Malinois cinsi köpek Meke oldu.

        Bingöl'de jandarma ekiplerinin bu yıl gerçekleştirdiği "Narkoterör" operasyonlarında yaklaşık 39 milyon kök Hint keneviri, 1 ton 700 kilogram esrar, 130 sentetik uyuşturucu, yaklaşık 269 sentetik hap ve 81 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi.

        Operasyonlarda ekiplerin "can yoldaşı" olan uyuşturucu arama köpeği Meke, hassas burnu sayesinde gizlenmiş uyuşturucu maddeleri bularak başarılı sonuç alınmasına katkı sağladı.

        Eğitmeni Uzman Çavuş Karakışla'nın en yakın mesai arkadaşı Meke, zorlu antrenmandan geçerek operasyonlara hazırlanıyor.

        Antrenmanda gösterdiği performansla dikkati çeken Meke, eğitim kapsamında kağıda yazılı çarpım tablosunun sonucunu havlayarak biliyor ve buzdolabından su şişesini alarak eğitmenine getiriyor.

        - "Her türlü nesnenin yerini tespit edebilirler"

        Jandarma Uzman Çavuş Erdem Karakışla, AA muhabirine, köpeklerin insanlarla yaşamalarından dolayı iyi bir eğitimle narkotik ve psikotrop maddelere (merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh halinde, bilinçlilikte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan kimyasal madde) karşı hassasiyetlerinin artırıldığını, kendileriyle uyumlu bir ekip oluşturduğunu belirtti.

        "Köpekler insana oranla 100 kat daha fazla koku alma duyusuna sahip. Burunlarıyla, özgün bir kokuya sahip her türlü nesnenin yerini tespit edebilirler." diyen Karakışla, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanında 2023 yılı içerisinde icra edilen narkoterör operasyonları neticesinde yaklaşık 39 milyon kök Hint keneviri, 130 kök skunk, yaklaşık 1 ton 700 kilogram esrar, 269 sentetik hap ve 81 gam metamfetamin ele geçirildi." dedi.

        Karakışla, ele geçirilen uyuşturucunun tespitinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile görev yapan Meke'nin de büyük katkısı olduğunu ifade etti.

        - "Testlerde başarılı olan köpekler göreve hazır olduğuna dair sertifikalandırılır"

        Nevşehir JAKEM Komutanlığı'nda eğitime alınan köpeklerin profesyonel eğitici personel tarafından uygulanan programlarla eğitime elverişli hale getirildiğini belirten Karakışla, "Özellikle yavru köpek eğitim süreci boyunca, avcılık karakteri yüksek, burunlarını çok iyi seviyede kullananlar dedektör özellikli branşlara seçilmekte, koruma eğitimleri daha güçlü olan saldırgan köpeklerimiz ise bu yeteneğini kullanacağı branşlarda değerlendirilmektedir." diye konuştu.

        Karakışla, JAKEM Komutanlığı'nda 14 ile 20 haftalık branş eğitimini tamamlayan köpeklerin oluşturulan özel komisyon tarafından teste tabi tutulduğunu aktararak, şöyle konuştu:

        "Bu testlerde başarılı olan köpekler eğitimi tamamlanmış sayılır ve göreve hazır olduğuna dair sertifikalandırılır. Müteakiben 81 ilimizde bulunan jandarma birliklerine gönderilir. Kıtalara giden köpeklerin buralarda görev başı eğitimleri devam eder ve her yıl yeniden teste tabi tutulur. Başarılı olanların sertifikaları yenilenir, başarısız olanlar ise tazeleme eğitimine alınır. Normal şartlarda bir köpek 9 yaşına kadar görev yapmaya devam eder ancak yapılan sınavlarda yeterli performansı gösterirse 11 veya 12 yaşına kadar göreve devam edebilir. Emekliye sevk edilen köpeğin bakımına, en son görev yaptığı birlik tarafından ölümüne kadar devam edilir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bingöl'de halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
        Bingöl'de halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
        Karlıova Kaymakamı Gilan köyleri ziyaret etti
        Karlıova Kaymakamı Gilan köyleri ziyaret etti
        Midibüs yoldan çıktı: 27 yaralı
        Midibüs yoldan çıktı: 27 yaralı
        Bingöl'de hırsızlık iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
        Bingöl'de hırsızlık iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
        Çelik kasadan para ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Çelik kasadan para ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Bingöl'ün "Yunusları" suçlulara göz açtırmıyor
        Bingöl'ün "Yunusları" suçlulara göz açtırmıyor