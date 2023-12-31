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        Bingöl'de çukura düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde çamur dolu çukura düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:51 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:30
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        Bingöl'de çukura düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde çamur dolu çukura düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kütür Mahallesi'nde çukurdan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu Genç Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurda mahsur kalan köpeği kurtardı.

        Çukurdan çıkarıldıktan sonra sağlık kontrolü yapılan köpek doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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