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        Bingöl'de cip takla attı; doktor sürücü yaralı

        BİNGÖL'detakla atan cipin sürücüsü Dr. Ahmet Koçak, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:19 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:20
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        Bingöl'de cip takla attı; doktor sürücü yaralı
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        BİNGÖL'detakla atan cipin sürücüsü Dr. Ahmet Koçak, yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Karlıova ilçesi Kalencik köyünde meydana geldi. Karlıova Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Ahmet Koçak idaresindeki 35 APB 780 plakalı cip, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Koçak, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Koçak, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koçak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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