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        Bingöl´de kardan 173 köy yolu ulaşıma kapandı

        BİNGÖL´de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 11:15 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:20
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        Bingöl´de kardan 173 köy yolu ulaşıma kapandı
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        BİNGÖL´de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı.

        Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle, merkez ve ilçelere bağlı 173 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekiplerince, köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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