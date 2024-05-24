Bingöl'de 31 yıl önce şehit edilen 33 asker törenle anıldı

BİNGÖL’de, 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerce otobüsten indirilip sivil ve silahsız olarak şehit edilen 33 asker, törenle anıldı.

Bingöl-Elazığ kara yolu Bilaloğlu köyü mevkiinde, 24 Mayıs 1993'te sivil ve silahsız şekilde otobüsle usta birliklerine seyahat ederken, PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülüp araçtan indirilen 33 asker, kırsalda şehit edildi. Şehit askerlerin anısına, 31 yıl önce saldırının yapıldığı Bingöl-Elazığ kara yolunun 13'üncü kilometresindeki Anıttepe'de, 12 yıl önce de temsili mezarlardan oluşan anıt yapıldı. 33 şehit, olayın yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Törene Vali Ahmet Hamdi Usta, Elazığ 8’inci kolordu komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Cumhuriyet Savcısı Abdullah Sert, Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Vahap Baysal ve bölge halkı katıldı. Duaların ardından şehitlerin temsili mezarlarına karanfil bırakıldı.

‘BİNGÖL, BUGÜNE KADAR 586 ŞEHİT VERDİ’

Törende konuşan Vali Usta, terör örgütünün Bingöl halkında istediği ilgiyi görmediği için sansasyonel eylemlerini bu kentte gerçekleştirdiğini belirterek, “Malumunuz, ülkemiz özellikle 90’lı yıllarda terör illeti ile yoğun gündemler yaşadı. Güvenliğimizin teminatı Mehmetçiğimizi, güvenlik güçlerimizi, korucularımızı, gencecik evlatlarımızı, sivil vatandaşlarımızı bu süreçte şehitlik mertebesi ile ebediyete uğurladık. Bu topraklarda ezanın dinmemesi ve ay yıldızlı bayrağımızın özgürce dalgalanması için terörle mücadelede büyük acılar yaşadık, maddi ve manevi kayıplara uğradık. Birileri devletimizin dirliğini ve düzenini, aziz milletimizin huzur ve refahını baltalamak istedi. Birileri milletçe yürüdüğümüz muasır medeniyetler hedefinden bizleri döndürmek ve kaos yüklü konularla meşgul olup zamanın ruhunu ıskalamamızı istedi. Ancak binlerce yıllık geleneği ile devletimiz ve basiretli duruşu ile aziz milletimiz bu alçaklara asla geçit vermedi. Güvenlik güçlerimizin olağanüstü gayretleri, tavizsiz duruşları ve aziz milletimizin koşulsuz destekleriyle bugün artık bitme noktasına gelen bölücü terör örgütü bu topraklarda hain emellerine ulaşamadı ve asla ulaşamayacaktır. Bingöl halkında istediği ilgiyi göremeyen örgüt, bu nedenle en sansasyonel eylemlerini Bingöl’de gerçekleştirmiştir ki, bunlardan biri de 33 askerimizin şehit edilmesidir. Örgüt bu eylemle Bingöl’ü terörle ilişkilendirmeyi ve örgütün kalesi gibi göstererek bu doğrultuda bir algı oluşturmayı amaçlamıştır. Asker, polis, güvenlik korucusu ve sivil olmak üzere bugüne kadar 586 şehit veren Bingöl’ümüz dik duruşu ile terörle arasındaki mesafeyi net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu vesileyle kıymetli Bingöl halkına bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.