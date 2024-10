Cevdet Yılmaz: Milli enerji politikalarımızdan asla taviz vermeyeceğiz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye'yi enerji yarışının dışında bırakmak isteyenlere inat, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğümüz güçlü ve milli enerji politikalarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı', enerjide dışa bağımlılığı bitirdiğimiz, enerjide bağımsız olduğumuz bir yüzyıl olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi program ve açılışlara katılmak üzere geldiği memleketi Bingöl'de Karlıova ilçesinde düzenlenen 'Doğal Gaz Meşale Yakma Töreni'ne katıldı. Törende Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Vali Ahmet Hamdi Usta, İlçe Belediye Başkanı Veysi Bingöl ile vatandaşlar yer aldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Son günlerde terör nedeniyle şehit olan kardeşlerimize bir kez daha Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Aileleri başta olmak üzere çalışma arkadaşlarına, tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Terörü hangi ad altında olursa olsun, kimden gelirse gelsin, her türlü terörü lanetlediğimizi bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Bu bölgemiz Karlıova, özellikle terörden çok çekmiş bir bölgemiz. Terörün maliyetlerini, topluma ne kadar büyük bedeller ödettiğini gayet iyi bilen yöremiz. Buradan terörü bir kez daha lanetliyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, daha çok çalışarak kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daha çok yücelterek yolumuza devam edeceğimizi, terörle de kararlı ve azimli bir şekilde mücadelemizin devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Bir yandan da demokrasimizi geliştirmeye, ülkemizin her bir beldemizi, yöremizi kalkındırmaya devam edeceğimizi de özellikle vurgulamak istiyorum. Karlıova ilçemize doğal gaz arzının başlamasını müjdeleyen 'Doğalgaz Meşale Yakma Töreni' vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Özellikle burada sizlere verdiğimiz sözün gerçekleşip, hayata geçmiş olmasından dolayı ayrı bir mutluluk duyuyorum. Geçen mart ayında burada söz vermiştik. Çok şükür mahcup olmadık, sözümüz yerde kalmadı. Bizim siyasi anlayışımızın özü de budur. Yapamayacağımız şeyi söylememek, söylediğimiz şeyi yapmak. Siyasete olan güvenin de temeli budur. Dolayısıyla bugün söylediğimiz sözün yerine gelmesinden olayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. İlçemize doğal gazın gelmesiyle birlikte sadece evlerimizde değil; aynı zamanda geleceğimizde de büyük bir rahatlama ve konfor sağlanmış oluyor. Karlıova'nın dört bir yanına huzur, güven ve konfor taşıyacak olan bu adım, bölgenin kalkınması ve yaşam kalitesinin artması açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Bu meşale sadece ısınmanın değil; geleceğe duyduğumuz güven, ekonomiye ve çevreye verdiğimiz değerin de bir sembolüdür" dedi.

'BİRÇOK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

İlçede birçok yatırımın gerçekleştirildiğini ifade eden Yılmaz, "Doğal gaz sadece bir ısınma sağlamıyor bir taraftan hava kalitesini arttırıyor. İlçemizin artık çok daha temiz bir havası olacak, özellikle kışın çevresel açıdan çok daha sağlıklı hale gelmiş olacak. İnsanların sağlığı açısından da bu çok kıymetli. Doğal gazın kullanıldığı ortamlarda insan sağlığının da çok daha iyi bir noktaya geldiğini biliyoruz. Bingöl'ümüzün her ilçesine hizmet götürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karlıova'mızı da bu güzelliklerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hiçbir zaman, hiçbir ayrım yapmadan her bir ilçemize, her bir beldemize, her bir köyümüze hizmet etmek gayreti içindeyiz. Karlıova'ya bugüne kadar duble yollardan işte hükümet konaklarına, sağlık tesislerine, eğitim tesislerinden göletlere, kırsal alandaki yatırımlara, köylerdeki yatırımlarımıza varıncaya kadar birçok yatırım gerçekleştirdik. Bugün de çok şükür doğal gazla bunu taçlandırıyoruz. İnşallah ilçemizdeki konutların bir kısmı bu sene itibarıyla doğal gaza kavuşmuş olacak, zamanla abone sayısı daha da artacak. Şu anda taşımalı sistemle bu işi hızlı bir şekilde başlattık. Ama az önce Veysi Bey 'Bu yetmez' dedi, 'Mutlaka boru hattıyla da bunun yapması lazım' dedi. Çok kıymetli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımızla buraya gelmeden de istişare ettik, Sayın Bakanımızın tabii bilgisi dahilinde. İnşallah en kısa sürede BOTAŞ‘ın yapacağı boru hattıyla da Karlıova'mızı daha kalıcı bir şekilde ve daha çok kişiye hizmet edecek bir şekilde doğal gazla buluşturacağız. Yalnız bu biraz zaman alacak. Projelendirme, doğal gazın yapımı, tam tarihi söyleyemiyoruz ama en kısa zamanda inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Çalışmaları bugünden itibaren başlatıyoruz. İnşallah en kısa sürede teknik olarak tabii en kısa sürede bunu gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.