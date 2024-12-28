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        Bingöl'de 191 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (2)

        TIRGEÇİŞLERİ AÇILDIKentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Bingöl-Erzurum kara yolunda gece saatlerinde TIR geçişlerine izin verilmedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 15:12 Güncelleme: 28.12.2024 - 15:15
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        Bingöl'de 191 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (2)
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        TIRGEÇİŞLERİ AÇILDI

        Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Bingöl-Erzurum kara yolunda gece saatlerinde TIR geçişlerine izin verilmedi. Karlıova ilçesinde kapanan 38 köy yolunda temizleme faaliyetleri sürüyor. Temizlik çalışmalarıyla birlikte TIR geçişlerine sabah saatlerinden itibaren izin verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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