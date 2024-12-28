Bingöl'de 191 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (2)

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Bingöl-Erzurum kara yolunda gece saatlerinde TIR geçişlerine izin verilmedi. Karlıova ilçesinde kapanan 38 köy yolunda temizleme faaliyetleri sürüyor. Temizlik çalışmalarıyla birlikte TIR geçişlerine sabah saatlerinden itibaren izin verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.